再創三級警戒以來最低！本土+54、新增死亡8例

2021/06/29 14:12

〔記者林惠琴／台北報導〕連續5天低於百例！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日新增54例本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病例，並新增8例死亡，趨勢逐漸往下降，相對低點，但不排除是假日採檢量較低有關。

今日新增54例本土病例（其中17例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為19例男性、35例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今年6月16日至6月28日。

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個案分布以新北市22例最多，其次為台北市20例、桃園市及新竹縣各4例，彰化縣2例，基隆市及屏東縣各1例；其中31例為已知感染源、5例關聯不明、18例調查中，相關疫情調查持續進行中。

今日新增8例死亡個案，為5例男性、3例女性，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月9日至6月19日，確診日介於5月15日至6月20日，死亡日介於6月25日至6月27日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月27日累計公布13435位確診個案中，已有10086人解除隔離，解隔離人數達確診人數75.1%。

指揮中心統計，截至目前國內累計14748例確診，分別為1170例境外移入，13525例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；累計102例移除為空號。自去年起累計643例死亡病例。

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日新增54例本土武漢肺炎，並新增8例死亡，趨勢逐漸往下降，相對低點，但不排除是假日採檢量較低有關。（指揮中心提供）

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