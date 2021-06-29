轟北市府殘劑疫苗蓋牌 王鴻薇批電話預約淪黑箱

北市議員王鴻薇直批，柯文哲自誇台北是智慧城市，但對殘劑預約卻採用傳統的電話預約，不如台中市採公開透明預約系統，質疑恐致使殘劑施打對象淪黑箱、蓋牌。（記者鄭名翔攝）

2021/06/29 14:19

〔記者鄭名翔／台北報導〕中央流行疫情指揮中心25日開放18歲以上成人可預約候補疫苗殘劑，台北市長柯文哲多次不耐強調已授權各醫師自行處理、民眾也可自行向附近施打院所預約；北市議員王鴻薇直批，柯文哲自誇台北是智慧城市，但對殘劑預約卻採用傳統的電話預約，不如台中市採公開透明預約系統，質疑恐致使殘劑施打對象淪黑箱、蓋牌。

柯文哲過去在北市防疫記者會上多次被問到疫苗殘劑處置，語帶不耐強調早授權各院所醫師，相信皆會依照醫學倫理做最適當處置，原則是以不浪費為主，不須另外設計預約系統；而北市副市長蔡炳坤也說明，民眾可先向鄰近院所預約，若接獲通知即可前往施打。

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王鴻薇認為，台中市政府自行建立疫苗殘劑施打資訊網，民眾可藉此預約殘劑疫苗，網站也會公告各施打站點的預約名單、剩餘劑量，過程公開透明。

王鴻薇批，柯文哲自誇北市是智慧城市，但市民預約殘劑卻要以傳統打電話方式至各站點預約，「在網路時代簡直是不可思議」，且做不到如台中的公開透明預約系統，最後殘劑施打恐淪黑箱作業，使「好心肝」事件重演。

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