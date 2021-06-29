疫情間如何辦中元普度？ 宮廟苦惱紛改用網路登記

防疫全國三級警戒，各宮廟為中元普度能否照常舉行傷腦筋。（圖由鎮瀾宮提供）

2021/06/29 13:44

〔記者歐素美／台中報導〕端午節過後，許多宮廟即開始忙著發包採買或開放民眾登記認購供品，以便辦理中元普度，但武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍全國三級警戒，致廟宇很多被卡住不敢動，只能觀望，盼7月12日能如期解封，有的則開放網路登記，到時再配合防疫指揮中心規範，設法辦理普度。

潭子亭水潭最近開始辦理中元普度發包作業，主委蔡瑞忠表示，每年中元普度皆上千桌，若不早點辦理會來不及，今年受疫情影響，速度已比較慢，但因全國三級警戒，7月中前能否如期解封仍是未知數，目前只能一邊辦理發包，並在契約中註明，若屆時未解封，就俟解封後再辦理法會等形式將供品處理掉；最近並將開放民眾透過網路登記申購供品。

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清水紫雲主委吳勝隆則說，廟方每年中元普度，是由清水區各里輪流主辦，今年由其中四里負責，廟方並不介入供品等採購事宜，不過，農曆6月19日是觀音誕辰，廟方需先大掃除，剛好三級警戒至7月12日（農曆6月3日），廟方也在觀望，看屆時能否如期解封，若7月12日如期解封就大掃除辦理「觀音媽生」活動，若未能解除也只好取消，一切配合中央疫情指揮中心規範辦理。

豐原慈濟宮主委陳誌鋒說，該廟每年中元普度也有數百桌，目前大家也都在等待，看7月12日能否如期解封再辦理。

大甲鎮瀾宮以往皆以一籃1000元的供品，開放民眾登記認購，再由廟方分別向不同廠商採買普度用的食品等包裝成一籃，供民眾普度後帶回家或捐出幫助弱勢，今年受疫情影響，廟方表示，將於7月10日（農曆6月1日）透過網路開放民眾登記，但普度用的食品則委外由單一廠商備辦包裝，以避免廟方工作人員群聚。

大甲鎮瀾宮表示，因距離中元普度還有1個多月，屆時再看是否解封，否則即依疫情指揮中心的規範設法辦理，例如減少法師人數及搬運人力等方式避免群聚，仍如期辦理普度。

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