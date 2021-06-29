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    國5銜接蘇花改預計2032年底完工 林姿妙爭取提前至2030年

    國發會昨通過國5銜接蘇花改案的可行性評估，工程預估2032年底完工；不過，宜蘭縣長林姿妙今在縣務會議中指出，為減少交通過渡期的影響，盼國5銜接蘇花改，能與蘇花安一起在2030年完工。（資料照，記者江志雄攝）

    國發會昨通過國5銜接蘇花改案的可行性評估，工程預估2032年底完工；不過，宜蘭縣長林姿妙今在縣務會議中指出，為減少交通過渡期的影響，盼國5銜接蘇花改，能與蘇花安一起在2030年完工。（資料照，記者江志雄攝）

    2021/06/29 11:15

    ［記者林敬倫／宜蘭報導］蘇花改通車後，未與國5銜接，讓蘇澳市區每逢假日幾乎都塞爆，地方長年爭取兩條道路銜接，近期露出曙光，國發會昨通過銜接案可行性評估，工程預估2032年底完工；不過，宜蘭縣長林姿妙今在縣務會議中指出，為減少交通過渡期的影響，盼國5銜接蘇花改，能與蘇花安一起在2030年完工。

    蘇花改於2020年初完工通車，但地方上在蘇花改完工前，就不段爭取，國5能銜接蘇花改，認為如此才不會讓國5的車輛要前往蘇花改，還需下到市區道路，讓蘇澳市區因此塞爆。

    不過，交通部起初對此案的安全性、道路定位不同及環評等問題有疑慮，經過長年研議，直到去年才正式啟動可行性評估案，根據交通部規劃，全案工程全長約7.2公里，總經費合計178.05億元，由國道公路建設管理基金負擔支應78%，另外22%由國庫撥充支應。

    工程預計2027年動工、2032年完工，啟用後因路程縮短且無號誌化路口，用路人自國5蘇澳端至計畫銜接位置的每車行車距離可節省2.5公里，行車時間約可節省15至20分鐘，可移轉50%到60%通過性車流穿越市區，藉由分流方式，改善蘇澳市區交通。

    國發會通過此案後，將報行政院核定；林姿妙表示，昨天她有參與國發會的會議，很感謝交通部與行政院重視宜蘭的交通建設，讓國5銜接蘇花改案能夠通過，宜蘭縣的塞車問題，是民眾的夢魘。

    林姿妙說，但因為蘇花安是預計在2030年完工，為了減少交通過渡期的影響，她建議中央，應該加速蘇花改銜接國5案的綜合規劃與環評作業，希望能讓全案與蘇花安一起，在2030年完工。

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