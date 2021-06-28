Delta變種病毒嚇人！宜蘭縣逾百人搶打疫苗擠爆衛生所

宜蘭縣蘇澳衛生所今天接種人數爆滿，現場一度湧入百餘人，招致群聚質疑聲浪。（本報合成）

2021/06/28 21:16

［記者江志雄／宜蘭報導］屏東縣爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）印度變種病毒Delta的本土群聚感染，提升各地長者拖打疫苗意願，宜蘭縣蘇澳衛生所今天接種人數爆滿，現場一度湧入百餘人，招致群聚質疑聲浪。

網友上地方臉書社團「宜蘭知識+」PO文指出，蘇澳衛生局今天施打速度慢，欠缺配套措施導致聚群，許多老人家發飆，蘇澳這樣是正常狀況嗎？

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蘇澳鎮長李明哲到場發現，蘇澳衛生所裡裡外外等候接種人數一度超過百人，衛生所只有一名醫師問診，短時間內很難消化眾多接種者，由於場地空間有限，看起來擁擠不堪。

李明哲說，受到印度變種病毒Delta影響，長者接種意願普遍提高，他向宜蘭縣防疫指揮中心反映，建議蘇澳鎮接種站，移往空間較大的學校體育館，並增派醫師及施打人員，不要讓老人家在酷熱天候下久候。

針對各界質疑聲浪，宜蘭縣衛生局上網回覆說，蘇澳衛生所今天接種對象除原通知時段長輩，另有先前已通知沒有接種者，可能因為最近「相關訊息」影響，陸續過來接種，造成現場人流擁擠。

衛生局說，經過緊急調派一位醫師支援，再透過廣播分流，安排等候區域及座位，逐漸消化人潮，日後會改善接種動線與空間，提供長輩更舒適的疫苗施打服務。

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蘇澳鎮衛生所今天下午接種人潮大排長龍。（圖擷取自宜蘭知識+）

現場等候接種者人數眾多，招致群聚的質疑聲浪。（圖擷取自宜蘭知識+）

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