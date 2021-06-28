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    疫情趨緩可公布公眾場所足跡？ 新北市府：需要時會公布

    新北市長侯友宜召開防疫應變會議。（新北新聞局提供）

    新北市長侯友宜召開防疫應變會議。（新北新聞局提供）

    2021/06/28 18:25

    〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市確診個案已降至二位數，有民眾盼公布「不明感染源」確診者公共場所足跡，新北市衛生局長陳潤秋今表示，目前仍是社區感染階段，因此民眾在任何地方、任何時候都應做好防範，足跡部分「需要的時候就會公布」。

    另外，新北市副市長劉和然表示，台大公衛學院教授陳秀熙曾分析，新北市在沒有疫苗等藥物介入情況下，Rt<1的觀察值是單日確診數小於200例，近日都控制在30至50例之間，「歸零」、「清零」當然是目標，因此會盡速疫調、匡列讓傳播降到最低。

    另外，中央採購的41萬莫德納將抵台，新北是否有接獲通知可獲配發數量？能否納入7月1日擴大接種施打？侯友宜說，中央還沒有做好分配，會分批施打，明天會公布細節。

    另外，新北市是否會透過其他管道採購更多廠牌疫苗？美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）開發的蛋白質次單位疫苗，經3期臨床試驗證實保護效力達90.4%，新北是否會接洽購買，抵抗Delta變種病毒？新北市副市長劉和然回應，尊重中央所有的規範、採購程序，疫苗不足是防疫最大的問題，一定要預作準備，希望政府預做部署。

    至於屏東枋山芒果因群聚感染風波而爆出退訂潮，新北果菜公司是否願意出手協助販售？侯友宜說，新北能幫上忙的，一定會協助。

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