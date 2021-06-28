謠言終結站》高雄現「台灣獼猴特勤隊」？ 查核中心追影片揪錯
〔即時新聞／綜合報導〕網路最近流傳一段影片，內容宣稱高雄的壽山獼猴成立「蒐食部隊」，並出現「特勤隊台灣獼猴分隊」的說法。對此，經查核中心以圖反搜、採訪專家指稱，影片拍攝地點為新加坡的一處公寓，該猴子品種也並非為台灣獼猴。
查核中心28日發布的查核報告指出，社群平台與通訊軟體近期流傳一段影片，高雄壽山一處公寓外，出現獼猴在外牆攀爬，被民眾指稱「高雄壽山麓，遠近馳名的猴齊天特勤蒐食部隊」、「壽山特勤隊台灣獼猴分隊」等說法。
不過，查核中心藉由圖片搜尋發現，該影片來自國外媒體報導，並早在2019年就被國外網友拍攝上傳，直到今年6月社群平台用戶轉發才散播開來。
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根據該外國報導，該影片的拍攝地點為新加坡的斯普林代爾公寓（Springdale Apartment）。查核中心藉Google地圖找到該棟公寓，比對建築物外觀，確定與國外報導相符，影片拍攝地點也並非高雄壽山。
台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟表示，影片當中獼猴雖與台灣獼猴背影相似，但尾長略長於身長，而台灣獼猴應為約等於體長或略短於身長，因此，該獼猴品種為新加坡的長尾獼，並非是台灣獼猴。