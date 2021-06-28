謠言終結站》高雄現「台灣獼猴特勤隊」？ 查核中心追影片揪錯

網傳高雄壽山公寓外出現台灣獼猴攀爬，經查核中心證實為新加坡的長尾獼猴。圖為長尾獼猴。（歐新社）

2021/06/28 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕網路最近流傳一段影片，內容宣稱高雄的壽山獼猴成立「蒐食部隊」，並出現「特勤隊台灣獼猴分隊」的說法。對此，經查核中心以圖反搜、採訪專家指稱，影片拍攝地點為新加坡的一處公寓，該猴子品種也並非為台灣獼猴。

查核中心28日發布的查核報告指出，社群平台與通訊軟體近期流傳一段影片，高雄壽山一處公寓外，出現獼猴在外牆攀爬，被民眾指稱「高雄壽山麓，遠近馳名的猴齊天特勤蒐食部隊」、「壽山特勤隊台灣獼猴分隊」等說法。

不過，查核中心藉由圖片搜尋發現，該影片來自國外媒體報導，並早在2019年就被國外網友拍攝上傳，直到今年6月社群平台用戶轉發才散播開來。

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根據該外國報導，該影片的拍攝地點為新加坡的斯普林代爾公寓（Springdale Apartment）。查核中心藉Google地圖找到該棟公寓，比對建築物外觀，確定與國外報導相符，影片拍攝地點也並非高雄壽山。

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟表示，影片當中獼猴雖與台灣獼猴背影相似，但尾長略長於身長，而台灣獼猴應為約等於體長或略短於身長，因此，該獼猴品種為新加坡的長尾獼，並非是台灣獼猴。

查核中心公布社群平台傳言擷圖。（畫面擷自台灣事實查核中心網站）

台灣事實查核中心以圖搜圖發現影片的拍攝地點為新加坡斯普林代爾公寓。（畫面擷自台灣事實查核中心網站）

長尾獼猴的尾巴與台灣獼猴的尾巴比例不同。（畫面擷自台灣事實查核中心網站）

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