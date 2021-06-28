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    迎接暑假 新北推400場暑期育樂營

    新北市長侯友宜今天早上到新莊區中港國小附幼關心學校線上教學情形。（新北新聞局提供）

    新北市長侯友宜今天早上到新莊區中港國小附幼關心學校線上教學情形。（新北新聞局提供）

    2021/06/28 13:15

    〔記者陳心瑜／新北報導〕全國學校從5月下旬一路停課到暑假，新北市長侯友宜今天至中港國小附設幼兒園為教師加油、打氣，化身神秘嘉賓成為線上課程直播主，透過視訊帶著100位幼兒一起進行線上體能活動。

    侯友宜說，多元線上學習資源可讓孩子安心在家、學習不停歇，他並透過視訊帶著100位幼兒一起跳起「小魔鏡」活動模仿不同的動物，並透過大肌肉課程鍛鍊身體，提醒幼兒居家防疫也要維持體能活動。

    侯友宜強調，停課不停學期間，許多弱勢家庭生活遇到困難，新北市會持續提供弱勢學生基本照顧。

    新北市教育局表示，已推出「幼兒防疫學習包」提供豐富線上資源，進行閱讀、大肌肉活動、勞作等活動，既防疫又療癒。

    新北市教育局長張明文表示，暑期間推出「夏日e起來新北宅學習」，共約400場的暑期育樂營、夏日樂學暑期輔導課程，包含運動、藝文、升學、職探等，讓38萬名新北學子在家快樂過暑假。而「新北運動聚點」FB粉絲專頁也陸續有國民運動中心專業教練線上示範，在家也能好好健身、不出門也能運動樂活。「新北YOU ME GO幼教影音資源網」也有各類型影片讓幼兒樂學。

    張明文表示，各級學校及幼兒園教師運用多元的線上教學資源，落實停課不停學。相關影音可至新北市幼教影音資源網觀看、防疫親子學習包下載。

    新北市長侯友宜（左）與新北市教育局長張明文（右）今天早上到新莊區中港國小附幼關心學校線上教學情形。（新北新聞局提供）

    新北市長侯友宜（左）與新北市教育局長張明文（右）今天早上到新莊區中港國小附幼關心學校線上教學情形。（新北新聞局提供）

    新北市長侯友宜（右）與新北市教育局長張明文（後排左）今天早上到新莊區中港國小附幼關心學校線上教學情形。（新北新聞局提供）

    新北市長侯友宜（右）與新北市教育局長張明文（後排左）今天早上到新莊區中港國小附幼關心學校線上教學情形。（新北新聞局提供）

    新北市長侯友宜（中）今天早上到新莊區中港國小附幼關心學校線上教學情形。（新北新聞局提供）

    新北市長侯友宜（中）今天早上到新莊區中港國小附幼關心學校線上教學情形。（新北新聞局提供）

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