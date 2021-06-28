迎接暑假 新北推400場暑期育樂營
〔記者陳心瑜／新北報導〕全國學校從5月下旬一路停課到暑假，新北市長侯友宜今天至中港國小附設幼兒園為教師加油、打氣，化身神秘嘉賓成為線上課程直播主，透過視訊帶著100位幼兒一起進行線上體能活動。
侯友宜說，多元線上學習資源可讓孩子安心在家、學習不停歇，他並透過視訊帶著100位幼兒一起跳起「小魔鏡」活動模仿不同的動物，並透過大肌肉課程鍛鍊身體，提醒幼兒居家防疫也要維持體能活動。
請繼續往下閱讀...
侯友宜強調，停課不停學期間，許多弱勢家庭生活遇到困難，新北市會持續提供弱勢學生基本照顧。
新北市教育局表示，已推出「幼兒防疫學習包」提供豐富線上資源，進行閱讀、大肌肉活動、勞作等活動，既防疫又療癒。
新北市教育局長張明文表示，暑期間推出「夏日e起來新北宅學習」，共約400場的暑期育樂營、夏日樂學暑期輔導課程，包含運動、藝文、升學、職探等，讓38萬名新北學子在家快樂過暑假。而「新北運動聚點」FB粉絲專頁也陸續有國民運動中心專業教練線上示範，在家也能好好健身、不出門也能運動樂活。「新北YOU ME GO幼教影音資源網」也有各類型影片讓幼兒樂學。
張明文表示，各級學校及幼兒園教師運用多元的線上教學資源，落實停課不停學。相關影音可至新北市幼教影音資源網觀看、防疫親子學習包下載。