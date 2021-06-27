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    馬祖燕鷗季來臨 6隻神話之鳥現蹤

    黑嘴端鳳頭燕鷗每年繁殖季都會群聚馬祖。（中央社）

    黑嘴端鳳頭燕鷗每年繁殖季都會群聚馬祖。（中央社）

    2021/06/27 17:13

    〔中央社〕馬祖每年夏天大批燕鷗棲息繁殖，馬祖今年有6隻神話之鳥黑嘴端鳳頭燕鷗在鐵尖島現蹤，還有大量鳳頭燕鷗、蒼燕鷗等鳥類棲息繁殖，近期已有零星小鳥孵化。

    神話之鳥6月初在北竿鐵尖島現蹤後，根據台北市野鳥學會調查，截至26日觀察，在島嶼周邊活動的黑嘴端鳳頭燕鷗共6隻，並發現黑嘴端鳳頭燕鷗已有2巢，混居在約2200隻的鳳頭燕鷗族群內；另外鐵尖島北面已有零星的小鳥孵出，估計近日大部分的小鳥就會孵化成功。

    台北市野鳥學會表示，自民國89年在馬祖發現瀕臨絕種的黑嘴端鳳頭燕鷗後，馬祖每年固定時期觀察到神話之鳥來馬祖棲息繁殖，歷年來觀察到最多量為21隻，今年6隻，一般約10幾隻報到，除了觀察鳥類族群數量，調查計算繁殖成功率更為重要。

    台北市野鳥學會前理事長阮錦松表示，鳥類繁殖成功率須從各面向觀察，牽涉食物、環境變遷等各項因素，因為燕鷗食物來源與馬祖漁業環境相關，所以不僅是保育鳥類，也是保育海洋，鳥類是環境生態變化的指標，鳥類數量驟減，如棲地破壞、海洋生態食物來源變化都是生態的訊息。

    連江縣產業發展處表示，今年因疫情關係止步，將結合研究調查與架設監視系統，未來提供即時監視系統線上賞鷗活動。依歷年觀察，過境燕鷗在繁殖地孵化育鳥，待幼鳥飛行離巢才離境，預計在9至10月左右。

    據台北市野鳥學會調查，截至26日，在北竿鐵尖島周邊活動的黑嘴端鳳頭燕鷗有6隻，並發現黑嘴端鳳頭燕鷗已有2巢。圖由台北市野鳥學會提供。（中央社）

    據台北市野鳥學會調查，截至26日，在北竿鐵尖島周邊活動的黑嘴端鳳頭燕鷗有6隻，並發現黑嘴端鳳頭燕鷗已有2巢。圖由台北市野鳥學會提供。（中央社）

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