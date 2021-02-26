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    228連假易有濃霧低雲 氣象局警示注意行車安全

    氣象局提醒，228連假易有濃霧低雲，民眾行車遇濃霧時注意安全。（本報合成）

    氣象局提醒，228連假易有濃霧低雲，民眾行車遇濃霧時注意安全。（本報合成）

    2021/02/26 22:48

    〔即時新聞／綜合報導〕三天連假即將到來，中央氣象局在臉書特別提醒，三天連假天氣雖大致呈「先雨後穩」，後兩天回歸多雲到晴，但西半部、金門及馬祖易出現局部霧或低雲，將影響能見度，夜間清晨行車務必注意安全。

    氣象局臉書「報天氣-中央氣象局」分享，這三天假期大致呈現「先雨後穩」，第一天（27日）受鋒面、東北風影響，中部以北、東半部有局部短暫雨，天氣也稍轉涼，第二天（28日）、第三天（3月1日）東北風減弱，溫度逐漸回升，天氣轉回多雲到晴。

    氣象局特別叮嚀，後兩天連假東北風減弱、天氣回暖時，西半部、金門及馬祖易出現局部霧或低雲，將影響能見度，尤其夜晚發生機率更高，請民眾注意。

    氣象局並分享霧中行車的注意事項，首先未進入霧區時，應收聽警廣或注意CMS即時資訊，如在高速公路遇前方濃霧警報，建議可下交流道避開濃霧區。另外，若已身處濃霧區，若需將車輛停在路肩，且路旁護欄外有安全空間時，人員須下車至護欄外等候霧散。

    此外，遇到濃霧時，行車應減速慢行、開啟頭燈、前後霧燈及危險警示燈，並加大行車安全距離，勿變換車道。若濃霧過大，則將車暫停路邊，等濃霧散去再上路。

    假期後段雖東北風減弱，基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海仍易有長浪發生，沿海近岸活動請小心安全。氣象局並祝民眾假期愉快，都能開心出門，平安回家。

    氣象局臉書分享交通部貼圖，請民眾行車遇濃霧時注意安全。（圖擷取自氣象局臉書）

    氣象局臉書分享交通部貼圖，請民眾行車遇濃霧時注意安全。（圖擷取自氣象局臉書）

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