228連假搭台灣好行輕鬆遊 新竹客運往台北、台中有優惠

228連假期間，想到新竹地區遊玩的民眾，可多利用「台灣好行獅山線」，由竹北火車站或高鐵新竹站乘車出遊，沿途停靠台3線沿線多個景點。（新竹區監理所提供）

2021/02/26 09:35

［記者廖雪茹／新竹報導］連假出遊可以輕鬆又省錢！新竹區監理所表示，228連假期間，新竹客運提供國道客運路線台北－新竹、台中－新竹優惠票價；想到新竹地區遊玩的民眾，可多利用「台灣好行獅山線」，由竹北火車站或高鐵新竹站乘車出遊，沿途停靠台3線沿線多個景點，同時搭配「iBus」公路客運APP，即可輕鬆掌握班車動態，搭車轉乘全都通。

新竹區監理所所長黃萬益表示，為鼓勵民眾228連假連假期間搭乘公共運輸，紓解國道交通壅塞，自今天（26日）0時起到3月1日24時止，提供多項交通優惠措施，包含90條國道客運路線享平日（或85折）票價優惠、43條台灣好行路線電子票證半價，以及所有國道客運、台鐵及高鐵轉乘在地客運享一段票（或基本里程）。

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黃萬益表示，228連假期間，新竹客運提供國道客運路線「9003」台北－新竹優惠票價110元、「9010」台中－新竹優惠票價135元；另推薦規劃至新竹地區遊玩的民眾，可多利用「5700台灣好行獅山線」，由竹北火車站或高鐵新竹站乘車出遊，沿途停靠竹東遊客中心、綠世界生態農場、膨風茶文物館、北埔老街及獅山遊客中心，客家人文風情與登山健行一次滿足，若能同時搭配「iBus」公路客運APP，即可輕鬆掌握班車動態，搭車轉乘全都通。

黃萬益說，防疫期間，已督導客運業者加強辦理場站、車輛消毒與量測體溫等防疫措施，讓民眾能安心搭乘大眾運輸；同時也請民眾配合於進入客運場站、搭乘客運期間確實配戴口罩，車內禁止飲食，若因生理需求需喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速配戴口罩。

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