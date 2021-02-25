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    竹北水月、新埔大墩山 竹縣增2處休閒農業區

    新竹縣竹北市東區高樓大廈林立，西區則保留農村風光，每年稻田休耕後的花海景觀，吸引許多人騎單車慢遊，景觀餐廳、DIY手作體驗盛行。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹北市東區高樓大廈林立，西區則保留農村風光，每年稻田休耕後的花海景觀，吸引許多人騎單車慢遊，景觀餐廳、DIY手作體驗盛行。（記者廖雪茹攝）

    2021/02/25 21:44

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣增加兩處休閒農業區！行政院農委會20日公告劃定新竹縣的竹北市水月和新埔鎮大墩山兩處休閒農業區及其範圍，縣長楊文科表示，後續將可獲得中央輔導和經費協助，促進休閒農場經營，串聯共同行銷農村體驗深度旅程，對於竹北農漁業和新埔杮餅、水梨等產業的多元發展，預期將有很大的助益。

    其中，竹北市水月休閒農業區總面積約481公頃，範圍內有新港、崇義、尚義、新庄及白地等5個里，主要特色有烏魚、白蝦等養殖業、養雞畜牧業、蔬菜、火龍果、萊姆園等多樣化農業。

    市長何淦銘表示，竹北東區高樓大廈林立，西區則保留農村風光，每年稻田休耕後的花海景觀，吸引許多人騎單車慢遊，景觀餐廳、DIY手作體驗盛行；但礙於法令限制，無法合法化經營。公所向農委會爭取劃設休閒農業區，結合濱海觀光形成休閒產業特色，吸引年輕人回流，平衡區域發展。

    新埔鎮大墩山休閒農業區總面積589公頃，範圍及特色除旱坑里的杮餅，南平和北平里的高接梨產業外，更有仙人掌、蔬菜、咖啡等多元產業。

    鎮長林保祿表示，新埔杮餅和水梨全國知名，希望透過專區的劃設，協助農業轉型發展休閒農業，串聯「3街6巷9宗祠」古蹟觀光，整合在地人文、自然生態、田園景觀、農村文化等資源，建構永續發展的樂活農村。

    農業處表示，新竹縣已有新埔照門、峨眉十二寮、橫山大山背、五峰和平及尖石那羅灣等5處休閒農業區，今年再新增2處，透過串聯整合，將過去單打獨鬥轉為團隊合作，提供豐富多元的深度旅遊。

    根據休閒農業輔導管理辦法，農委會將協助及輔導休閒農業區公共建設，如停車場、涼亭、公廁、標示解說、休閒步道、景觀設施、水保和環保設施等，以及行銷、解說人才培訓。此外，申請休閒農場條件放寬，也可依規定設置住宿、餐飲設施、農產品加工廠、展示（售）及教育解說中心、門票收費設施等。

    竹北市水月休閒農業區總面積約481公頃，範圍內有等5個里，主要特色有烏魚、白蝦等養殖業、養雞畜牧業、蔬菜、火龍果、萊姆園等多樣化農業。（記者廖雪茹攝）

    竹北市水月休閒農業區總面積約481公頃，範圍內有等5個里，主要特色有烏魚、白蝦等養殖業、養雞畜牧業、蔬菜、火龍果、萊姆園等多樣化農業。（記者廖雪茹攝）

    新埔鎮大墩山休閒農業區總面積589公頃，範圍及特色除旱坑里的?餅，南平和北平里的高接梨產業外，更有仙人掌、蔬菜、咖啡等多元產業。（記者廖雪茹攝）

    新埔鎮大墩山休閒農業區總面積589公頃，範圍及特色除旱坑里的?餅，南平和北平里的高接梨產業外，更有仙人掌、蔬菜、咖啡等多元產業。（記者廖雪茹攝）

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