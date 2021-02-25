老師薪水高是騙人？他公布姑姑「破百萬年薪」網看呆

原PO貼出姑姑薪水資料，可見一年所得超過130萬元。（擷取自「爆廢1公社」）

2021/02/25 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友日前在臉書社團發文表示擔任高職老師的表哥年薪有130萬元，退休金6萬，引發網友質疑「比大學教授還多」；對此，一名網友也發文，PO出一名高職教師薪水資料，可見一年所得超過130萬元，該網友並稱，為了不讓教師的辛苦被大眾誤解，是他特別請教了從事教職退休的姑姑，在對方同意後公布資料。

原PO網友昨日在臉書「爆廢1公社」PO文，表示他姑姑是師大公費生，畢業後就直接分發到中部一間公立高職任教，期間在暑假進修拿到碩士學位，51歲時於106年退休，教學年資29年。原PO查詢後，得知姑姑104年薪資所得131萬多元，而且她在學校沒有擔任任何行政工作，其他有兼行政職的同事年薪可達140多萬。

請繼續往下閱讀...

原PO說，姑姑的薪水月本俸是7萬8多千元，每週基本上課時數是12節，另兼課4節（每節400元）加上課輔4節（每節500元）兼課費共1萬4千多元。故每月薪資總計約為9萬3千多元。另外每年有年終獎金1.5個月，考績獎金2個月，總計3.5個月獎金為27萬多元。

原PO指出，這些錢加起來年薪就差不多130幾萬，平均月薪11萬左右。其它同事有兼任行政工作或幫出版社寫書的，平均月薪12萬以上的大有人在。「至於較資淺的教師，也很少有年薪低於100萬的。」

至於退休金部分，本來是退休金、退撫金加上18%，有7萬4000多元，但年金改革後取消18％並降低替代率，目前月退金變成退撫金4萬2175、退休金1萬7907，總計6萬0622元。要補充的是，年金改革後，退休年齡已經修改，未來將逐步延後到65歲才能退休，而且在職教師未來的退休金也會降至3到5萬。

最後，原PO表示，當然還是會有人對教師薪資有意見，像他姑姑在讀大學期間就享有公費，且畢業後直接分發教職，週休二日還有寒暑假三個月不用上班，平均每天只要上四節課，這樣就月領11萬，也太幸福了！「但是從另一個角度想，教師待遇好來報考的人才多，錄取進來的素質就高，這對提昇教育水平不是更有利嗎？」

文章PO出後，網友紛紛留言表示「感謝分享最真實的情形」、「有兼職補習班的更賺」、「師資是很重要的，如果整體師資都能提高，對我們的下一代來說，才能在國際上競爭一席之地」。截至25日，文章已有超過2000人按讚，近1000則留言。

原PO貼出姑姑退休金。（擷取自「爆廢1公社」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法