台中坪林國小蓋新大樓 暖心企業主加碼贈課桌椅
［記者陳建志／台中報導］台中太平坪林國小校舍老舊，立委何欣純爭取近4千萬改建東大樓，工程已完工啟用，不過校內仍有400多張使用10多年的老舊桌椅需汰換，家長會榮譽會長賴沂松協助向民間募款，在地熱心企業家李昆霖得知，一口答應「錢我來想辦法」，號召企業界的朋友募得44萬多元，一次購足可依身高調整的課桌椅，開學後小朋友坐上嶄新的課桌椅都說：「真的好舒服！」
立委何欣純表示，太平區坪林國小創校56年，校內東大樓因耐震能力不足，2018年為學校爭取到教育部補助3800多萬元，加上市府970多萬配合款進行重建，施工時發現東大樓和南大樓缺乏銜接廊道，再向中央爭取357萬元進行廊道銜接工程，整棟大樓已完工使用。
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坪林國小校長林麗卿表示，學校東大樓在何欣純立委協助下完成重建，不過校內課桌椅都已經使用10多年，桌面、桌椅都殘破搖晃，只能翻修整理，因市府補助的經費不足，只能每年找經費逐年汰換。
林麗卿表示，盤點後全校有440套的老舊桌椅要汰換，在家長會長蔡宜君和委員努力下，募集了200套，仍不足240套，何欣純立委和榮譽家長會長賴沂松、李昆霖總經理等在地熱心企業家得知後，協助募集經費一次購足，這學期全校小朋友都有符合人體工學可調式的課桌椅可使用，真的很感謝。
在地的佳緹建設公司總經理李昆霖說，因小孩也曾在坪林國小就讀，之前就曾贈物資、鞋子給學校弱勢學童，這次得知學校因經費不足需逐年汰換課桌椅，認為還沒換的小朋友一定會想「為什麼我的桌椅是舊的？」，一口答應「錢我來想辦法」，號召了企業界的朋友，募集了44萬多元，一次購足尚缺的240套，讓全校小朋友都有舒適的桌椅可坐。