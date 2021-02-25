明晚起2波冷空氣先後來襲 吳德榮：連假首日北台轉濕冷

今明兩天東北風持續減弱，各地為多雲時晴天氣，東半部及山區偶有零星降雨，白天舒適至微熱，早晚稍微偏涼。（資料照）

2021/02/25 09:49

〔即時新聞／綜合報導〕今晨東北風減弱，各地多雲時晴，氣象專家吳德榮表示，明晚起連續兩波東北季風挾水氣來襲，連假首日北、東部有雨，翌日好轉，他說，下波變化則發生在下週二（2日），迎風面將再轉濕冷，其強度變化仍待後續關注。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄刊文指出，今明兩天東北風持續減弱，各地為多雲時晴天氣，東半部及山區偶有零星降雨，白天舒適至微熱，早晚稍微偏涼，他說，今日北部氣溫約16至28度，中部16至29度，南部17至30度，東部15至28度。

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吳德榮進一步表示，明晚起東北風挾冷空氣及水氣南下，讓隔天的連假首日（週六）新竹以北、東半部及中部山區有局部降雨，入夜後雨勢漸歇，影響期間，北台灣氣溫下降，轉涼微冷，中南部氣溫也稍降，仍為多雲時晴天氣。

吳德榮指出，連假第2天（週日）各地天氣好轉，為多雲時晴天氣，北海岸、東半部仍有零星微雨機率，白天北台灣氣溫舒適，中南部微熱，早晚皆偏涼；連假第3天各地依舊多雲時晴，白天全台微熱，早晚偏涼微冷。

至於民眾關心下波變化強度，吳德榮表示，下週二、三（2、3日）新一波冷空氣南下，迎風面轉濕冷，目前看來，強度與接下來這波接近，不過仍有變數，值得追蹤觀察。

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