西半部高溫達30度 明下半天水氣增北部有雨

中央氣象局指出，今天（25日）東半部有雨，西半部為多雲到晴的天氣，高溫達到30度。（美聯社）

2021/02/25 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（25日）東半部有雨，西半部為多雲到晴的天氣，高溫達到30度。

氣象局表示，今天白天之後水氣離開，西半部地區恢復為多雲到晴，剩下山區午後會有零星降雨，另外東半部午後的降雨機率也相對偏高。溫度方面，白天依然溫暖舒適，西半部高溫可達28至30度，東半部也有26度左右，至於各地低溫大致在17至20度。

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此外，氣象局提醒，西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊及行車安全。

氣象局預估，週五（26日）上半天天氣穩定，各地高溫在25度以上，下半天起至週六（27日）東北季風增強，水氣增多，屆時北部地區降雨趨於明顯，東半部地區及中南部山區也有局部降雨，其他地區雲量增多。

空氣品質方面，25日宜蘭及花東空品區為「良好」等級；馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；北部、竹苗、中部空品區為「橘色提醒」等級；雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 - 32 19 - 28 20 - 27 18 - 27

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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