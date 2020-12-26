車主快申請退費！北市近30萬筆停車費重複繳 有人溢繳4.3萬

北市停車管理工程處統計至今年10月，有29萬件停車單重複繳費，累計金額達2100萬元未退回民眾。（記者蔡亞樺攝）

2020/12/26 16:24

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲主張使用者付費，大幅將路邊停車格位納入收費；台北市停車管理工程處發現將近30萬筆停車費重複繳納，累計金額達到2100萬元，甚至有一名車主溢繳4萬3千元，讓停管處也大為驚訝，停管處表示，本月起將主動透過郵件或簡訊通知車主，未接獲通知也可在停管處網站查詢，到59處自營停車場辦理退費。

民眾將車輛停放在路邊停車格，開單員都會開立1張停車繳費單，在超商臨櫃以現金繳費，因入帳的時間差而重複繳費的情形；停管處統計，2015年至今年6月累計4年半，共收到民眾在超商重複繳納停車費87萬筆、總金額高達4千餘萬元，至今年10月已退回1900萬元，有29萬件、2100萬元未退還。

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停管處指出，溢繳金額21元至50元占大宗，共有5.8萬件；51元到100元有4萬件；101元到200元有2.6萬件；201元到300元有1.3萬件；301至400元有3700件；401至500有2千件；501元以上占極少數。

停管處於12月初開始陸續以郵件通知溢繳金額逾500元、200元至300元的車主。停管處表示說，車主填妥資料及金融機構帳號寄回，由該處匯款入帳，匯費則由停管處吸收，或車主（委託人）攜帶證明文件，赴停管處直營的59處停車場及停管處櫃枱申請退費，明年3月前將會寄出所有欠費通知，退款沒有期限。

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