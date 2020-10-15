慘了！超過1分鐘計價1小時 這停車場將被總清查…

彰化福興鄉第一停車場傳出停車超收事件，民眾停車1小時又1分鐘，被當2小時收費。（記者劉曉欣攝）

2020/10/15 12:24

［記者劉曉欣／彰化報導］好貴的1分鐘！有遊客來到鹿港小鎮遊玩用餐，把車停在鹿港國中旁的福興鄉第一停車場，因為停放1小時又1分鐘，卻被收取2小時的停車費，令民眾大喊「太誇張」；福興鄉公所表示，依照彰化縣公有停車場規定，計時停車超過1小時以上，超過時間未滿30分鐘以半小時計，將要求廠商改善退費，並清查啟用迄今超收情況。

彰化縣才剛傳出八卦山大佛風景區停車場，停車1小時又1分鐘，就被收取2小時停車費的事件，讓縣府城觀處要求廠商修正停車收費系統；沒想到，福興鄉第一停車場再傳出同樣的情況，又是停車1小時又1分鐘，又被收2小時的停車費。

請繼續往下閱讀...

遊客表示，他是在今年8月24日到鹿港遊玩用餐，停車，因為是平日停車，停車費是每小時20元，當他繳費時，才發現因為停車1小時又1分鐘，就被收取40元，他覺得不合理，因此就持停車發票向福興鄉公所申訴。

遊客強調，停車費超收看似小事，但不該收的錢就是不對，以他為例，停車1小時又1分鐘，依照規定收取應該是收30元，卻被機器判讀為40元，光是1輛車就被超收10元，但整年下來的話，就不知道超收多少了。

福興鄉長蔣煙燈表示，依照彰化縣公有停車場收費規定，停車未滿1小時以1小時計算，超過1小時的話，超過的時間如果未滿30分鐘，就以半小時計費，由於福興第一停車場今年7月間已委外經營，將要求廠商改善，修正停車收費系統，也全面清查以往有無超收情況，民眾若是持有發票，都可以申辦退款。

不過，也有民眾認為，既然彰化縣訂有公有停車場停車收費規定，各公家機關在委外時，就應該確認收費停車系統是否正確，不應該等到民眾反應時，才來要求廠商改善，雖然超收的錢只有10元、20元，但積少成多，這些都是民眾的血汗錢。

彰化福興鄉第一停車場傳出停車超收事件，民眾停車1小時又1分鐘，被當2小時收費。（記者劉曉欣攝）

民眾到鹿港遊玩用餐，把車停在彰化縣福興鄉第一停車場，停了1小時又1分鐘，被收了2小時的停車費。（記者劉曉欣翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法