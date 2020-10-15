為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    慘了！超過1分鐘計價1小時 這停車場將被總清查…

    彰化福興鄉第一停車場傳出停車超收事件，民眾停車1小時又1分鐘，被當2小時收費。（記者劉曉欣攝）

    彰化福興鄉第一停車場傳出停車超收事件，民眾停車1小時又1分鐘，被當2小時收費。（記者劉曉欣攝）

    2020/10/15 12:24

    ［記者劉曉欣／彰化報導］好貴的1分鐘！有遊客來到鹿港小鎮遊玩用餐，把車停在鹿港國中旁的福興鄉第一停車場，因為停放1小時又1分鐘，卻被收取2小時的停車費，令民眾大喊「太誇張」；福興鄉公所表示，依照彰化縣公有停車場規定，計時停車超過1小時以上，超過時間未滿30分鐘以半小時計，將要求廠商改善退費，並清查啟用迄今超收情況。

    彰化縣才剛傳出八卦山大佛風景區停車場，停車1小時又1分鐘，就被收取2小時停車費的事件，讓縣府城觀處要求廠商修正停車收費系統；沒想到，福興鄉第一停車場再傳出同樣的情況，又是停車1小時又1分鐘，又被收2小時的停車費。

    遊客表示，他是在今年8月24日到鹿港遊玩用餐，停車，因為是平日停車，停車費是每小時20元，當他繳費時，才發現因為停車1小時又1分鐘，就被收取40元，他覺得不合理，因此就持停車發票向福興鄉公所申訴。

    遊客強調，停車費超收看似小事，但不該收的錢就是不對，以他為例，停車1小時又1分鐘，依照規定收取應該是收30元，卻被機器判讀為40元，光是1輛車就被超收10元，但整年下來的話，就不知道超收多少了。

    福興鄉長蔣煙燈表示，依照彰化縣公有停車場收費規定，停車未滿1小時以1小時計算，超過1小時的話，超過的時間如果未滿30分鐘，就以半小時計費，由於福興第一停車場今年7月間已委外經營，將要求廠商改善，修正停車收費系統，也全面清查以往有無超收情況，民眾若是持有發票，都可以申辦退款。

    不過，也有民眾認為，既然彰化縣訂有公有停車場停車收費規定，各公家機關在委外時，就應該確認收費停車系統是否正確，不應該等到民眾反應時，才來要求廠商改善，雖然超收的錢只有10元、20元，但積少成多，這些都是民眾的血汗錢。

    彰化福興鄉第一停車場傳出停車超收事件，民眾停車1小時又1分鐘，被當2小時收費。（記者劉曉欣攝）

    彰化福興鄉第一停車場傳出停車超收事件，民眾停車1小時又1分鐘，被當2小時收費。（記者劉曉欣攝）

    民眾到鹿港遊玩用餐，把車停在彰化縣福興鄉第一停車場，停了1小時又1分鐘，被收了2小時的停車費。（記者劉曉欣翻攝）

    民眾到鹿港遊玩用餐，把車停在彰化縣福興鄉第一停車場，停了1小時又1分鐘，被收了2小時的停車費。（記者劉曉欣翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    基隆2塊市有地在金山 標售可挹注市庫3億元
    2020/10/08 10:11

    基隆2塊市有地在金山 標售可挹注市庫3億元
    惡劣！本田休旅「神插隊」 豐田女駕駛氣炸下車敲窗
    2020/10/01 22:34

    惡劣！本田休旅「神插隊」 豐田女駕駛氣炸下車敲窗

    A7超稀有 鴻築捷市達出站就到家
    杜絕哄抬停車費 新北交通局盯緊九份
    2020/09/29 19:30

    杜絕哄抬停車費 新北交通局盯緊九份
    有停台中大里這4座停車場注意！ 業者超收近55萬將退費
    2020/09/22 20:11

    有停台中大里這4座停車場注意！ 業者超收近55萬將退費
    生活今日熱門
    ATP失效設60公里速限 普悠瑪、太魯閣號年底前裝設
    2020/10/14 15:21

    ATP失效設60公里速限 普悠瑪、太魯閣號年底前裝設

    以住代護「黃埔一期」合約將滿 高市議員爭取續約機會
    2020/10/14 13:53

    以住代護「黃埔一期」合約將滿 高市議員爭取續約機會

    竹縣新豐海岸驚傳10多隻流浪犬貓疑遭毒殺
    2020/10/14 13:38

    竹縣新豐海岸驚傳10多隻流浪犬貓疑遭毒殺

    解放格子籠蛋雞！台灣IKEA明年底前全面改用友善雞蛋
    2020/10/14 13:41

    解放格子籠蛋雞！台灣IKEA明年底前全面改用友善雞蛋

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播