一家7口擠10幾坪房子！父親上網賣嬰兒推車籌醫藥費遭酸 行善團揭真相

有5名子女的父親沒錢帶發燒女兒就醫，只好上網賣嬰兒推車，行善團和愛心農產行夫妻派人探視和送食物。（台中行善團提供，記者蔡淑媛翻攝）

2020/12/26 18:23

首次上稿 10:42

更新時間 18:23

〔記者蔡淑媛／台中報導〕前天平安夜一名有5個小孩的27歲年輕爸爸在臉書PO文，孩子發燒，沒錢看醫生，要賣嬰兒推車籌錢，遭到網友圍剿認為他是詐騙集團，酸言「5個小孩是應該千元鈔票上的」、「沒錢還生這麼多，增慘爆國！」不過仍有網友給他1千元，也有好心網友聯絡台中市行善團求證，證實這對年輕夫妻育有6、4、3、2歲及6個月的孩子，擠在10幾坪的房子，爸爸做防水工程受因疫情影響每月僅1、2萬收入，大女兒前夜發燒，才會忍痛賣掉小兒子的推車。

請繼續往下閱讀...

行善團長張茗富前往這名江爸爸的家中探視，他說，江爸爸機車日前被酒駕撞壞了，無錢修復，每天只能搭公車上班，太太在家照顧5個小孩，生活非常辛苦，這個月因疫情因素工作也不穩定，為了小孩只能想辦法，眼見家中柴米油鹽即將見底，家中也無存款，大女兒發燒沒錢掛號看醫生，只能上網拋售兒子用的嬰兒手推車，雖然心中無限不捨，為了兒子只能忍痛割愛，不料卻換來網友酸言酸語。

日前媒體報導曾幫助單親身障媽幫忙照顧小孩的南屯愛心菜販夫妻、老闆娘梁艾玲上網看見後，主動聯繫江爸爸，了解事實原因後，轉介行善團協會理事長柯朝枝，隨即指派團長張茗富帶領團員前往訪視，了解事實情況後，立即啟動馬上關懷活動，募集各方資源及物資來贈與，期盼這家人能過個平平安安的耶誕節，讓江家一家人可以感受社會上還是有溫暖的人。

昨天梁艾玲特地送店中菜、米、肉和水餃以及7張悠遊卡前往，讓他們今天可以搭公車去一中街參與耶誕愛心活動，飲料店業者福芳號張老闆夫婦也準備5份禮券讓小朋友們可以在一中街愛廣場內逛街飲食。

真相經報導曝光後，有網友在原PO文道歉，也有人要捐物資、募二手機車，也有民眾要幫忙送一輛二手機車讓江爸爸能去上班，江爸爸說，網友的心意不論真假，都感謝他們，只要證明自己不是詐騙集團就好，也感謝公益團體的幫助，他和妻子會好好照顧5個孩子，自己也會努力工作賺錢養家，也要幫較大的女兒們去上幼兒園。

台中市社會局表示，江家是社會局服務個案，社工在25日前去訪視，爸爸帶大女兒已就醫退燒，案家每月領有育兒津貼約9000元，因爸爸工作不穩定影響收入，社工將協助申請急難救助，另外月底會發給案家7千多元家扶扶助金，並視案家狀況評估發放期，目前友人也協助連結民間慈善單位，提供物資。

5子爸沒錢帶發燒女兒就醫，上網賣嬰兒推車，遭到網友質疑、圍剿。（行善團提供，記者蔡淑媛翻攝）

5子爸沒錢帶發燒女兒就醫上網要賣嬰兒推車，卻遭網友酸言，新聞曝光後，網友道歉，也有公益團援助。（記者蔡淑媛攝）

愛廣場舉辦耶誕愛活動，主辦的張老闆邀請江爸爸（右1）帶孩子參加，大女兒和二女兒開心逛街吃東西。（記者蔡淑媛攝）

愛廣場舉辦耶誕愛活動，邀請江爸爸帶孩子參加，大女兒和二女兒開心逛街大啖美食。（記者蔡淑媛攝）

愛廣場舉辦耶誕愛活動，主辦的張老闆邀請江爸爸（右1）帶孩子參加，大女兒和二女兒開心逛街、大啖美食。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法