驚覺是渣男！陪伴走過八仙塵爆 女崩潰：狂跑婦產科都因為你

新北市八里區2015年6月27日晚間在八仙樂園發生塵爆。（圖片擷取自YouTube影片）

2020/10/26 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕新北市八里區八仙樂園2015年6月27日晚間舉辦「彩色派對」發生塵爆意外，造成近500人死傷，不少灼傷者均逐漸康復，1名女子近日在臉書指出，陪交往8年的男友走過塵爆傷痛，卻在男方提親後才發現「根本是渣男」，大學時期就「睡」了同學的表姊，塵爆復健完還上酒店一夜情，最後還與酒店小姐在一起。

女子在臉書社團「爆怨公社」表示，「事隔了半年，好不容易走了出來」，想要發文告訴男友：「我們在一起8年！陪你走過了八仙塵暴，每天去醫院看你陪你復健，離開我高收入穩定的工作，陪你開飯糰店創業，卻在我們準備論及婚嫁都來我家提親的時候，發現你根本是渣男。」

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女子說：「我很難相信嘴裡一直說愛我的你，8年來沒跟我提過分手的你，（竟然）會這樣子，大學時期就睡了同學的表姐，用兩隻手機在交際，八仙復健完還可以在夜店一夜情、嫖妓、（去）半套店，甚至最後跟酒店小姐在一起，你有沒有想過當初你在醫院昏迷的時候我是怎麼哭、怎麼相信你好了會好好疼我的？」

女子控訴，「從前就是AA制沒花過你半毛錢，反而讓你把錢拿去外面跟人家開房間」，但「為什麼不跟我分手再玩？到底把女人當什麼！噁心的是我狂去看婦產科就是因為你髒」！女子痛罵：「人生父母養不是每個人都該這樣做被你糟蹋。」且最後竟然還是男方主動封鎖女方的聯絡管道。

不少網友們得知後都痛罵男方不可理喻，紛紛留言替女子幫腔「該慶幸妳已經離開他了！加油，妳值得更好的！」、「加油，早看清一個渣男不是壞事」、「在婚前看清，該開心的」。

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