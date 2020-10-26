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    重現歷史場景 打狗英國領事館及官邸獲「國家文化資產保存獎」

    「打狗英國領事館及官邸」歷經17年調查修復，重現百餘年前歷史場景，榮獲「文化部第五屆國家文化資產保存獎」。（高市文化局提供）

    「打狗英國領事館及官邸」歷經17年調查修復，重現百餘年前歷史場景，榮獲「文化部第五屆國家文化資產保存獎」。（高市文化局提供）

    2020/10/26 18:23

    〔記者蘇福男／高雄報導〕「打狗英國領事館及官邸」歷經17年調查修復，重現百餘年前歷史場景，在高雄改名屆滿百年之際，榮獲「文化部第五屆國家文化資產保存獎」，高市文化局長王文翠興高采烈表示，這份文資界的奧斯卡獎，是送給高雄市民最美好的禮物！

    文化局表示，清朝咸豐8年（1858）、咸豐10年（1860）分別簽訂天津條約和北京條約，台灣被迫逐步開放通商口岸，打狗（高雄舊名）為其中之一，英方為拓展對台貿易經濟利益，於打狗設置領事館，主要功能為保僑、商務、行使領事裁判權及地方交涉等。

    清光緒5年（1879）打狗英國領事官邸和辦公室（含巡捕區與監牢）同時完工，領事館辦公室因設於哨船頭海濱，兩棟建物因此以登山古道聯結，日治昭和6年（1931）領事官邸被改作「高雄海洋觀測所」，太平洋戰爭時遭美軍炸毀後面部份房舍，二戰後初期曾作為氣象局測候所。

    文化局指出，英國領事館見證打狗開港、進入世界舞台之際，世界經貿發展的重要歷程，但空間曾作為水產試驗所，海巡署設立「一港口安檢所」，阻隔了從山上英國領事館官邸，經古道到達山下辦公室，再連通到港灣的歷史脈絡，33年來不但掩蓋歷史場域空間特質，更切斷與海的關係。

    高雄市政府多年來積極與行政院海巡署等單位溝通協調，終於取得共識遷搬一港口安檢所，讓哨船頭歷史場景得以再現，從禁閉到打開，英領館、哨船頭、高雄港的歷史紋理終於接軌。

    王文翠說，打狗英國領事館修復重現，是高市府17年來一步一腳印累積展現的成果，文化局2003年成立後，不斷投注經費進行調查修復及協調工作，歷經官邸修復、爬梳史實正名、古道與辦公室文資指定、產權釐整協商撥用、園區營運、安檢所協調搬遷歷史場景再現等各階段難關，終造就現今璀璨樣貌。

    文化部2009年起設置「國家文化資產保存獎」，每3年舉辦一次，今年第五屆計有國定古蹟「臺灣總督府交通局鐵道部」、國定古蹟「原台南水道」（水源地區）、國定古蹟「打狗英國領事館及官邸」參賽角逐，歷經10個月的初複審、決審，高雄市政府因致力於恢復歷史場域空間特質的重要貢獻獲肯定，成為打狗英國領事館及官邸脫穎而出的關鍵。

    王文翠表示，今年11月1日是高雄另一重要文化資產「逍遙園」開園80週年的日子，逍遙園已完成修復，當天將重啟重現昔日風華，對見證高雄市百年歷史發展別具意義。

    英國領事館見證打狗開港、進入世界舞台之際，世界經貿發展的重要歷程。（高市文化局提供）

    英國領事館見證打狗開港、進入世界舞台之際，世界經貿發展的重要歷程。（高市文化局提供）

    高雄另一重要文化資產「逍遙園」今年開園屆滿80週年，已完成修復，11月1日將重啟重現昔日風華。（高市文化局提供）

    高雄另一重要文化資產「逍遙園」今年開園屆滿80週年，已完成修復，11月1日將重啟重現昔日風華。（高市文化局提供）

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