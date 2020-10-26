廠房鐵皮搖搖欲墜藏危機 和隆興業允拆除改善

新竹縣湖口鄉湖南村13鄰富貴社區緊鄰和隆興業公司，社區抗議高聳的廠房鐵皮搖搖欲墜令居民膽戰心驚，嚴重威脅生命和財產安全。（記者廖雪茹攝）

2020/10/26 15:09

〔記者廖雪茹／新竹報導〕入秋風勢強勁，新竹縣湖口鄉湖南村13鄰居民30餘人，今早群聚和隆興業公司拉白布條，抗議高聳的廠房鐵皮搖搖欲墜令居民膽戰心驚，嚴重威脅生命和財產安全；經緊急協調，公司代表承諾，經相關前置作業，將朝拆除危險廠房的方向，儘快委請廠商施工。

今早，湖口鄉湖南村13鄰居民偕同村長陳昌源和鄰長們，在和隆興業公司大門前拉布條大聲抗議「無良公司，枉顧村民生命安全」等，警方派員維持秩序，縣議員陳栢維、羅美文到場聲援，鄉長林志華也十分關心。廠商緊急邀請居民進入公司召開協調會。

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13鄰鄰長陳瑞鳳抱怨，富貴社區緊鄰和隆興業，但公司4、5層樓高的鐵皮廠房多處破洞，數度被強風颳落民宅庭院或巷道或樹枝間，險象環生，但她多次陳情都沒有下文；24日下午4點許，廠方搶拆明顯快掉落的鐵皮，卻不慎誤觸電線，電箱爆炸，造成整個社區停電了3個小時。

陳昌源說，13、14鄰居民抱怨，和隆興業工廠從1973年開始生產後，所製造的粉塵，不僅讓附近住戶不敢開窗戶，屋頂和車子遍佈厚厚粉塵，更造成方圓3公里農地污染；數十年來，和隆興業不斷增建廠房，直到近2年才停止生產，但年久失修的廠房鐵皮近年遇風亂飛，居民生命財產堪慮。

和隆興業經理陳佳一坦言，鄰近社區的鐵皮廠房老舊，確實引發公共危險，今天立即和廠商聯繫，初步決定將拆除危險廠房，拆除面積約200坪，經公司核准，並向台電申請絶緣設施作業後，立即雇用吊車進場施工，屆時尚請居民配合巷道交通管制；拆除後，會施作圍牆區隔。

陳昌源說，等和隆拆掉廠房鐵皮後，後續將再針對空污和環境維護等議題協調。

新竹縣湖口鄉湖南村13鄰居民30餘人，今早群聚和隆興業公司拉白布條，抗議高聳的廠房鐵皮搖搖欲墜令居民膽戰心驚，嚴重威脅生命和財產安全。（記者廖雪茹攝）

富貴社區居民抱怨和隆興業4、5層樓高的鐵皮廠房多處破洞，數度被強風颳落民宅庭院或巷道或樹枝間，險象環生。（記者廖雪茹攝）

經與居民緊急協調，和隆興業公司代表承諾，將朝拆除危險廠房的方向，儘快委請廠商施工。 （記者廖雪茹攝）

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