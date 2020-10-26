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    斥資41億元桃園會展中心開工 2023年5月全面完工啟用

    桃園會展中心預計2023年5月完工。（桃園市政府提供記）

    桃園會展中心預計2023年5月完工。（桃園市政府提供記）

    2020/10/26 12:00

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕斥資41億元的「桃園會展中心」上午由行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦共同主持統包工程開工典禮，主建築「展覽棟」、「會議棟」預計分別在2022年10月、2023年5月完工啟用，將成為桃園市邁向國際經貿交流代表城市的里程碑。

    桃園會展中心採行政院經濟部出資41億元、桃園市政府提供土地的模式合作開發，位於中壢區領航北路一段、文康路口的2.87公頃基地上，將有分為展覽棟、會議棟的主建築，規劃包括600個攤位的展場，以及大型、中型、小型、多功能等10個會議廳，其中大型會議廳將可容納多達2000人。

    桃園會展中心規劃的停車場，可容納700輛汽車、600輛機車，蘇貞昌說，國門之都的桃園市近年來快速發展，新建桃園會展中心正合時合宜，但公共工程一定要秉持「好使用、好維護、好管理」的原則進行設計，例如汽機車的停車空間一定要充足，才不會讓參加會議、觀賞展覽的廠商或民眾不方便。

    鄭文燦說，桃園會展中心是中央、地方政府合作來帶動桃園發展的重要里程碑，定位將以會議為主、展覽為輔，未來定能充分結合周邊的桃園國際機場、桃園機場捷運、台灣高鐵等交通優勢，舉辦國際大型會議、大型展覽，讓桃園市成為國際經貿交流的代表城市，展現台灣產業的能力與韌性。

    桃園會展中心預計2023年5月完工。（桃園市政府提供）

    桃園會展中心預計2023年5月完工。（桃園市政府提供）

    行政院長蘇貞昌（左4）、桃園市長鄭文燦（左5）共同主持「桃園會展中心」統包工程開工典禮。（記者周敏鴻攝）

    行政院長蘇貞昌（左4）、桃園市長鄭文燦（左5）共同主持「桃園會展中心」統包工程開工典禮。（記者周敏鴻攝）

    行政院長蘇貞昌（右3）、桃園市長鄭文燦（左3）共同主持「桃園會展中心」統包工程開工典禮。（記者周敏鴻攝）

    行政院長蘇貞昌（右3）、桃園市長鄭文燦（左3）共同主持「桃園會展中心」統包工程開工典禮。（記者周敏鴻攝）

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