中市免費公車票證12月起校園綁卡 老師憂影響教學

市議員陳淑華（中）、邱素貞（左）、蕭隆澤（右）批免費公車校園綁卡會有洩個資的問題。（記者蘇金鳳攝）

2020/10/26 12:35

〔記者蘇金鳳／台中報導〕免費公車限台中市民搭乘明年開始實施，學生部份將直接到學校綁卡，市議員陳淑華、邱素貞、蕭隆澤今天市議會表示，已有老師擔心為協助市府綁卡會影響到教學，另有家長反映，學校已發學生個資的家長同意書，但內容不但要填身份證、出生年月，甚至連畢業時間都要填，讓家長非常擔心個資外洩，議員要求市府務必做到保護學生個資不得外洩。

教育局長楊振昇表示，預計12月開始執行，但目前學校還沒有進行綁卡的動作，若真要做，學校幫學生綁卡不會影響老師的教學。

請繼續往下閱讀...

市議員陳淑華今天在市議會質詢表示，交通局推明年1月1日起免費公車限定市民，台中市民必須辦理綁卡才能搭乘免費公車。學校的人數最多，是最大的群體，自然是被市府鎖定的目標。

陳淑華表示，免費公車票證綁卡作業，學校被推到最前線只能被動接受，有老師向她反映，很擔心會因為協助處理綁卡，而耽誤到教學。

「為什麼不是戶所，不是公所？」陳淑華表示，老師們表示，明明是交通局的事，為何要讓學校來辦。

陳淑華並詢問教育局長楊振昇的看法，「局長，你覺得呢？」「你是不是不敢講」。

她並痛批，市府想要政績、有漂亮的綁卡數字，腦筋動到廣大的學生身上，只要全台中市的學生搞定了，免費公車市民限定也就完成大半了。

此外，陳淑華也表示，局長說目前沒有推動，但有家長向他反映，學校已發給學生個資的家長同意書，而且同意書上要載明學生的就讀學校、姓名、身份證字號、出生年月日、畢業時間、電話等資料都要寫到要綁定的卡片上。

她不滿的問，問的這麼細，這些個資外洩怎麼辦，而這些學校讀寫到卡片上，教育局要怎麼操作？學生個資要怎麼樣做到保護的措施？實務上又是誰將學生個資寫到卡片上？由校方還是市府來做？

陳淑華表示，家長更表示，詢問學校要怎麼操作綁卡，學校不知道、老師不知道，沒人知道的情況下，就要家長簽個資同意書，從頭到尾學生的個資沒有任何保障！

邱素貞指出，當初規定要辦花博卡就是要填申請書留個資，但當時市長盧秀燕批評洩漏個資，如今，盧市府推免費公車票證綁卡作業，進行校園巡迴綁卡，需填寫個人資料，難道不擔心學生個資外洩嗎？希望教育局確實做好把關，避免引起紛爭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法