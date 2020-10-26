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    中山高台南出口標示改路名惹民怨 黃偉哲：高公局出來面對

    國道1號台南永康、大灣及台南交流道等出口標示，最近改為路名，引發民怨。（記者劉婉君攝）

    國道1號台南永康、大灣及台南交流道等出口標示，最近改為路名，引發民怨。（記者劉婉君攝）

    2020/10/26 10:55

    ［記者劉婉君／台南報導］高速公路局將國道1號中山高速公路台南永康、大灣及台南交流道等出口標示，改為路名標示，引發民怨，台南市長黃偉哲今天表示，用了2、30年突然更改，看不出必要性，高公局應該出來面對。高公局南區養護工程則表示，地方的意見已聽到了，高公局上午正開會討論。

    高公局近日將國道1號永康、大灣及台南交流道等出口標示，改為交流道銜接的中正北路、復興路、中山路等路名，許多台南市民抱怨，全台有許多中山路和復興路，台南市人都搞不清楚了，遑論外地人，罵聲四起。

    台南市長黃偉哲今早也對高公局的作法表示覺得有點奇怪，高公局做的路標也許有考量，但為什麼事前沒有跟台南市好好商量，造成民怨也沒有出來面對，雖然高雄、台北都以路名標示，可是台南市的出口已設了2、30年，突然改名字對高公局、對旅客有什麼正面影響，他真的看不出來，政策推行應要有其必要性，看不出來改名的其必要性，請高公局要出來跟社會大眾說明，不然讓地方政府揹黑鍋怪怪的，希望高公局從善如流。

    台南市交通局長王銘德也指出，永康、大灣及台南交流道所銜接的路名為常見路名，且台南市各區也多有重覆，用路人易於混淆、難以辨識，市府已向高公局反映須妥適調整、修正，以維護用路人安全。

    高公局南區養護工程分局科長劉子剛表示，台南都會區的出口標示將原有地名改為路名，主要是考量台南縣市合併升格已一段時間，依照相關規定，參照台北及高雄，將原本標示的地名改為路名，大家確實是有些意見，這些意見也有收到，並已轉給局裡，局裡很重視大家的意見，一早就在開會，正在擬定後續怎麼處理，有了決定後，南區養護工程分局就會遵照進行相關更改或設置，做完善的設置讓用路人可以依循。至於是改回原本或現有再補強，都由局裡在決定。

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