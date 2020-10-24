陳其邁再向黃偉哲下戰帖 「彌陀虱目魚、魚丸全台最好吃」

高雄市長陳其邁（中）在彌陀虱目魚文化節中，再喊聲台南市長黃偉哲，指全台最好吃的虱目魚在彌陀。（記者許麗娟攝）

2020/10/24 14:36

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市長陳其邁今天至彌陀區參加虱目魚文化節開幕活動，繼和台南比肉燥飯誰好吃後，再戰「彌陀虱目魚、魚丸全台灣第一名」，並要黃偉哲「不服來比？」

第22屆彌陀港「虱想起」虱目魚文化節今、明2天在彌陀南寮漁港熱鬧展開，陳其邁由立委邱志偉、趙天麟，市議員高閔琳、黃秋媖陪同上台致詞，陳其邁表示，最近和台南市長黃偉哲「不太好」，他說高雄的肉燥飯比較鹹香，黃偉哲嗆聲台南的比較好吃，「這口氣他吞不下去」。

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陳其邁指出，彌陀是虱目魚的故鄉，虱目魚全台最好吃，尤其虱目魚丸更是別的地方沒得比，並逗趣地問「黃偉哲市長你有聽到嗎？」「彌陀的虱目魚和虱目魚丸是全台灣第一名，不然再來比。」

陳其邁說，不怕貨比貨，彌陀的虱目魚有市府掛保證將食安做好，品質好又好吃，讓人「念念不忘、口齒留香」，還可以再比魅力漁港，第1名也在彌陀，建議民眾與情人、太太到南寮漁港看夕陽、漫步在鄉間小道，再買虱目魚和魚丸回家，是人生最大享受。

陳其邁也提到高雄茄萣、永安、彌陀、梓官的農漁產品佔高雄85%，目前新台17線到左營的路線也與海軍談得差不多了，未來北起茄萣新台17線到左營，可透過快捷公車，將美麗的海線地區串連，全力發展漁村觀光。

對於虱目魚價格低落問題，陳其邁表示，目前虱目魚1台斤約32～35元，價格逐漸回穩，虱目魚肉質鮮美、細嫩有非常好的維生素、蛋白質，鼓勵大家多來採買。

立委邱志偉表示，今年虱目魚價格低迷，對於漁民而言是辛苦的一年，7月間在漁業署與虱目漁民的座談中，請漁業署與公平會展開虱目魚查價，釐清價格是否有人為壟斷，後續還邀請國營事業多購賣虱目魚，但最重要的還是消費者要多多購買國產優質鮮魚，大家「報復性消費」，有鮮美的虱目魚可以品嚐、虱目魚價格能回升、漁民也能有獲利。

虱目魚文化節開幕中，舉辦傳統大船滿載漁獲入港的儀式，並結合高雄輪載遊客暢遊海上風光，現場也有上百攤的農漁產、美食可購買。

陳其邁在南寮漁港向入港的漁船按鳴喇叭。（記者許麗娟攝）

彌陀南寮漁港的漁船進港，象徵滿載而歸。（記者許麗娟攝）

漁業署署長張致盛（左）、立委邱志偉等人挑起虱目魚簍。（記者許麗娟攝）

彌陀的虱目魚肉質鮮嫩，市府盼民眾多多購買品嚐。（記者許麗娟攝）

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