全台肉燥飯PK網投台南第一 黃偉哲：溫體豬製作才能凸顯口感

台南肉燥飯拿下網路票投「第1名」。（記者洪瑞琴攝）

2020/10/24 16:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「哪個縣市的肉燥飯最好吃？」，1項網路民調結果，台南肉燥飯以逾50％得票率拿下「霸主」地位，對此結果，台南市長黃偉哲表示，台南肉燥飯一定要用溫體肉製作才能凸顯其口感。

黃偉哲說，台南的肉燥飯，其實是一道平民速食，簡單一飯碗肉燥飯，再來個虱目魚湯、或魚丸湯，路邊攤到處都有，在一般的自助餐內，也可以點些小菜，非常健康可口，更重要的是，台南肉燥飯一定要用溫體肉製作才能突顯其口感，正是擔心美豬開放進口的民眾的最佳選擇。

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高雄市長陳其邁日前宣傳高雄的肉燥飯，還點名「台南肉燥飯還好而已」，台南市長黃偉哲立即以「在台南要吃到普通肉燥飯比登天難」反擊，這一波肉燥飯爭霸戰，連屏東縣長潘孟安加入戰局說，「其實屏東的肉燥飯才是一口入魂」，嘉義長翁章梁、立委蔡易餘也拿「嘉義火雞肉飯」加入戰局，連雲林、台中立委、市議員也紛紛以當地的肉燥飯發聲，意外欣起一波「肉燥飯之亂」。

Line官網立即舉辦一場肉燥飯大PK，從10月19日至23日止，共有26937位網友投票，台南市獲得13652票，得到50.68％網友支持，獲得第1名。

在26936位投票網友中，有13653票50.68％民眾認為台南肉燥飯最好吃，其次高雄得票率19.84%，屏東4.83%，至於「不吃肉燥飯」的民眾有11.78%。

有不少網友留言說，「肉燥飯當然是台南好吃」、「我在高雄，但台南的肉燥飯真的好吃，有膠質又香」、「連3歲小孩都知道台南的肉燥飯最好吃了」。

黃偉哲表示，台南規劃在11月舉辦肉燥飯節活動，想不到高雄也要辦，如果高雄先辦，希望能廣邀台南、跟屏東一起比賽，如果高雄不辦的話，台南市就自己辦，台南市11月21日還有清湯牛肉節。

台南市長黃偉哲掛保證，台南肉燥飯一定要用溫體肉製作才能凸顯其口感。（記者洪瑞琴翻攝）

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