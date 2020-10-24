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    陳其邁再叫戰虱目魚 黃偉哲：是不是肉燥飯比輸了？

    對於高雄叫戰虱目魚，台南市長黃偉哲不甘示弱反擊，並PO出台南特色虱目魚吃法。（記者洪瑞琴翻攝）

    對於高雄叫戰虱目魚，台南市長黃偉哲不甘示弱反擊，並PO出台南特色虱目魚吃法。（記者洪瑞琴翻攝）

    2020/10/24 23:10

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕為了拚經濟，「火氣」很大！繼「肉燥飯之亂」後，高雄再「喊戰」虱目魚，台南市長黃偉哲回嗆說「當然好！台南虱目魚年產量居全國之冠，台南沒在怕，最好找嘉義的一起來大會戰」。

    黃偉哲說，南市虱目魚年產量居全國之冠，而且作為「美食之都」，各種料理應有盡有，從滷魚頭、虱目魚肚到號稱為「魚菲力」的魚背鰭肉都是公認好吃，還有虱目魚香腸、魚頭君吉祥物、阿中部長背的虱目魚包宣傳，「這些台南名產好物，高雄有嗎？」、「邁邁，是不是覺得高雄肉燥飯要比輸了呀，還敢搬出虱目魚？ 」

    黃偉哲加碼cue嘉義縣長翁章梁，「聽說嘉義最近輔導的虱目魚麵很強，那不就是傳說中特級廚師考試的麵非麵嗎？要不要跟大家介紹一下？」

    黃偉哲今晚立即接招，臉書PO傳影片，現煎他最愛的虱目魚肚，還有介紹多家美食攤大反擊，「台南人吃魚丸是很澎拜的，綜合丸湯（虱目魚丸+魚漿魚皮+旗魚丸+蝦丸+脆腸），還有一定要油條湯頭才夠飽滿，學甲虱目魚丸全國的全聯也買得到。

    黃偉哲反嗆「虱目魚的故鄉在台南，不是彌陀」。台南的虱目魚產量「全國第一，不服來吃」，全國每兩尾虱目魚就有一尾是來自台南，而且是比較肥美的那尾，歡迎高雄的朋友來台南2020虱目魚產業文化季。

    據了解，陳其邁今天參加彌陀虱目魚文化節開幕活動，再喊聲「彌陀虱目魚全台最好吃」，並要黃偉哲「不服來比！」高雄、台南你來我往互叫陣，為城市行銷增添趣味話題。

    對於高雄叫戰虱目魚，台南市長黃偉哲不甘示弱反擊，並PO出台南特色虱目魚吃法。（記者洪瑞琴翻攝）

    對於高雄叫戰虱目魚，台南市長黃偉哲不甘示弱反擊，並PO出台南特色虱目魚吃法。（記者洪瑞琴翻攝）

    對於高雄叫戰虱目魚，台南市長黃偉哲不甘示弱反擊，並PO出台南特色虱目魚吃法。（記者洪瑞琴翻攝）

    對於高雄叫戰虱目魚，台南市長黃偉哲不甘示弱反擊，並PO出台南特色虱目魚吃法。（記者洪瑞琴翻攝）

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