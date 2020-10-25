為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    民眾質疑中市老人健保補助網站無法查詢 社會局︰流量太大

    台中市府社會局的老人健保補助資格查詢網站，民眾輸入資料查詢卻點不進去。（截圖自網路）

    台中市府社會局的老人健保補助資格查詢網站，民眾輸入資料查詢卻點不進去。（截圖自網路）

    2020/10/25 15:13

    〔記者何宗翰／台中報導〕台中市去年7月起提前恢復老人健保補助，民眾可以上網查詢是否符合補助資格，不過市議員陳世凱近日接獲多位民眾投訴，社會局的查詢網頁不論怎麼點都進不去，讓許多長輩相當困擾，甚至懷疑網站是假的，用來騙取民眾個資。對此社會局表示，應該是網站流量太大，建議民眾稍晚再試，或者電洽04-22289111分機37400，聯繫承辦人員查詢即可。

    依據社會局老人健保補助辦法，補助對象為設籍台中市滿1年，且年滿65歲以上老人（或55歲以上原住民），經稅捐稽徵機關核定之最近1年綜合所得總額合計未達申報標準，或綜合所得稅稅率為百分之5以下者，由納稅義務人申報為受扶養人，但符合上述條件者亦同。社會局會主動審核長輩的補助資格，並送健保署辦理補助，因此民眾無須提出申請，查詢可上老人健保補助資格查詢網站

    陳世凱表示，最近這段期間接到許多民眾陳情，該系統在輸入相關資料後毫無反應，要親自打電話到社會局詢問才有答案，實際測試後也發現果然如民眾投訴內容一樣。他批評，既然有心要服務民眾、給民眾便利，就應該要確保網站可以運作，而不是造成民眾困擾，這樣白費心思開發系統，就跟花瓶一樣只有觀賞作用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    長輩可至區公所辦健保補助？ 北市府：假的
    2020/07/09 19:23

    長輩可至區公所辦健保補助？ 北市府：假的
    健保費擬調漲 北市老人健保補助條例臨陣撤案
    2020/06/03 14:40

    健保費擬調漲 北市老人健保補助條例臨陣撤案

    林口2房超搶手 立軒天善熱銷8成
    別被騙了！新北：老人健保補助金「年」領3324元、自動撥款
    2020/04/14 11:34

    別被騙了！新北：老人健保補助金「年」領3324元、自動撥款
    議員爭老人、鄰長福利 黃偉哲：任何福利措施一定要排富
    2019/11/01 12:45

    議員爭老人、鄰長福利 黃偉哲：任何福利措施一定要排富

    消費旺季 投資正當時
    中市7月恢復老人健保補助 市府：已預繳工會將退費
    2019/07/18 22:17

    中市7月恢復老人健保補助 市府：已預繳工會將退費
    生活今日熱門
    台大橄欖球隊慶75週年 老中青3代下場揮灑汗水
    2020/10/24 16:33

    台大橄欖球隊慶75週年 老中青3代下場揮灑汗水 影片

    全台肉燥飯PK網投台南第一 黃偉哲：溫體豬製作才能凸顯口感
    2020/10/24 16:28

    全台肉燥飯PK網投台南第一 黃偉哲：溫體豬製作才能凸顯口感

    大顯獅威！泰山獅王爭霸 基隆長興呂師父5連霸
    2020/10/24 17:13

    大顯獅威！泰山獅王爭霸 基隆長興呂師父5連霸

    台東離島綠島、蘭嶼航線明天正常行駛
    2020/10/24 16:40

    台東離島綠島、蘭嶼航線明天正常行駛

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播