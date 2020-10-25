民眾質疑中市老人健保補助網站無法查詢 社會局︰流量太大

台中市府社會局的老人健保補助資格查詢網站，民眾輸入資料查詢卻點不進去。（截圖自網路）

2020/10/25 15:13

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市去年7月起提前恢復老人健保補助，民眾可以上網查詢是否符合補助資格，不過市議員陳世凱近日接獲多位民眾投訴，社會局的查詢網頁不論怎麼點都進不去，讓許多長輩相當困擾，甚至懷疑網站是假的，用來騙取民眾個資。對此社會局表示，應該是網站流量太大，建議民眾稍晚再試，或者電洽04-22289111分機37400，聯繫承辦人員查詢即可。

依據社會局老人健保補助辦法，補助對象為設籍台中市滿1年，且年滿65歲以上老人（或55歲以上原住民），經稅捐稽徵機關核定之最近1年綜合所得總額合計未達申報標準，或綜合所得稅稅率為百分之5以下者，由納稅義務人申報為受扶養人，但符合上述條件者亦同。社會局會主動審核長輩的補助資格，並送健保署辦理補助，因此民眾無須提出申請，查詢可上老人健保補助資格查詢網站。

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陳世凱表示，最近這段期間接到許多民眾陳情，該系統在輸入相關資料後毫無反應，要親自打電話到社會局詢問才有答案，實際測試後也發現果然如民眾投訴內容一樣。他批評，既然有心要服務民眾、給民眾便利，就應該要確保網站可以運作，而不是造成民眾困擾，這樣白費心思開發系統，就跟花瓶一樣只有觀賞作用。

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