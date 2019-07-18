中市7月恢復老人健保補助 市府：已預繳工會將退費

2019-07-18 22:17

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市今年7月起恢復老人健保補助，預估全市有26萬名長輩及其家庭受惠，勞工局近來接獲不少老人與工會詢問已預繳費用如何處理？勞工局今天舉辦說明會，協助工會瞭解相關退費程序，提醒採取預收健保費制度的工會，後續應依健保署提供的減免暨異動清冊，確認會員及其眷屬應繳納金額與辦理退費。

勞工局今天舉行「各工會因應老人健保補助說明會」，希望讓已預收7月份健保費的工會可以順利辦理退費，也讓預繳健保費的民眾安心。

勞工局說，市府為免長輩們奔波洽詢，主動寄發通知信，說明社會局會直接與財稅中心比對符合綜合所得稅率5％以下資格者名單，民眾不需提出申請。消息發布以來，民眾紛紛打電話到工會詢問資格是否符合及如何辦理退費，為減少民眾疑慮，市府舉辦說明會，由社會局、健保署人員到場說明，協助工會會務人員瞭解相關作業流程。

社會局簡報指出，7月份健保費將在8月下旬才會由健保署寄發收款明細給投保單位，對於採取預收健保費制度的工會，後續應依健保署提供的減免暨異動清冊，確認會員及其眷屬應繳納金額與辦理退費。

若工會想要先行確認有哪些會員符合補助資格，可在7月24日前依社會局提供的格式造冊，將投保於工會、年滿65歲的會員名單，發文並e-mail電子檔至社會局查詢，社會局將在8月5日前函復工會，並e-mail回傳比對後電子檔，工會即可在收到名單後，針對符合資格者預先辦理退費。

此外，7至10月是以106年度綜合所得稅率比對，11月之後即採用107年度的綜所稅率。

健保署指出，在投保單位中，工會使用網路的比例高達95％，因此特別說明如何在網路作業系統中，申請及下載異動暨減免清冊，同時提醒工會，對於應繳而未繳保費的會員，當月一定要申報欠費，待下月補繳時，再申報補繳清單即可。

勞工局長吳威志說，台中市職業工會符合老人健保費補助資格者，約占單位投保人數6.58％，對於已經預收7月份健保費的工會，收到健保署的公文後，請務必將預收的健保費退還符合補助資格的會員，以落實市長盧秀燕照顧長輩、減輕年輕人負擔的心意。

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