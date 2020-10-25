活化隆恩圳串起藝文高地 100公尺小溪環繞打造城市藍綠帶

新竹市府規劃在竹科X基地旁設立8公頃的「藝文高地」文化新聚落，圖為完工示意圖。（市府提供）

2020/10/25 11:58

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市府規劃在竹科X基地旁設立8公頃的「藝文高地」文化新聚落，包含兒童探索館、國際展演中心等建設，新竹市長林智堅今宣布，為營造藝文特區整體性，將活化流經藝文高地的「隆恩圳千甲段」，由改造三民路隆恩圳的「田中央」團隊操刀，將引用隆恩圳水資源，打造100公尺探索小溪繞行該區，周邊還有生態護坡和綠步道，計畫已獲水利署核定近億元經費，預計今年底動工。

林智堅表示，隆恩圳是台灣三大古圳之一，更見證竹市發展。隆恩圳從300年前就灌溉竹市農田、提供市民用水，隨著時代變遷，水圳因此埋沒在市區內、被大家所遺忘，新竹市政府決定將陰暗的隆恩圳三民路段，變身成市區藍綠廊道，盼讓隆恩圳回到市民生活。

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林智堅說，藝文特區內有一座高齡93歲市定古蹟新竹水道取水口，完整保留從日治時期至今，民生用水現代化過程，當初先收集隆恩圳源水後，再抽到分水井，以供民眾用水。因此，田中央特別打造探索小溪，全長總計約100公尺，將行經整個藝文特區，讓大小朋友都可沿著小溪來到取水道口或隆恩圳，在此了解歷史或觀察生態。

工務處說，目前規劃藝文特區綠地面積將達11倍，總計1.8萬平方公尺，從隆恩圳漫遊而上的大地形，將打造多層次植栽規劃，包含草地、灌木、隨四季變化的花卉等，適合全年齡民眾在此嬉戲、散步、觀察植栽。

工務處表示，藝文高地工程整體設計串連藝文高地、兒童探索館、展演中心、取水口古蹟館，更規劃停車區，讓來到的人們從早晨到傍晚，從旅程到歸途，體驗慢生活的風景，在一整塊、完整的新竹藝文高地上能看得到、聽得到隆恩圳引水上來的潺潺水聲與生態小溪，透過步行城市的願景，再銜接原有的隆恩圳三民路段，打造市區內帶狀的都市藍綠帶。

新竹市府規劃在竹科X基地旁設立8公頃的「藝文高地」文化新聚落，圖為完工示意圖。（市府提供）

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