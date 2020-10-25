台師大教授林俊良「寬容」海報 奪3國際設計大獎

國立台灣師範大學設計系教授林俊良設計《Tolerance（寬容）》海報作品。（台師大提供）

2020/10/25 11:43

〔記者林曉雲／台北報導〕寬容是民主社會發展的重要理念之一，國立台灣師範大學設計系教授林俊良設計《Tolerance（寬容）》海報作品，以不同色彩呈現立場相對的2人輕吻彼此，呼籲尊重彼此不同觀點與立場，共創和諧社會，作品榮獲美國Communication Arts年度設計卓越獎、Graphis設計年鑑白金獎、厄瓜多國際海報雙年展榮譽獎等國際設計大獎。

《Tolerance（寬容）》海報設計，勇奪2020美國傳達藝術設計年度卓越獎（Communication Arts），並登上該國際專業設計期刊封面，台師大校方今天表示，林俊良教授為台灣爭取難得的國際榮譽，該獎項是一個競賽難度與專業度更高於德國紅點設計獎的國際大獎，被列為教育部設計戰國策視覺傳達類第一等獎，該比賽共分16類，全球每年能獲此獎項的專業設計師少之又少，是設計界的重要指標及殊榮。

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林俊良教授多次榮獲該競賽獎項，作品第3度登上該年度大獎封面，不僅是華人少數，更是台灣唯一，獲獎作品《Tolerance（寬容）》海報為受紐約時報藝術指導、國際知名設計師Mirko Ilic邀請為「Tolerance（寛容）」國際海報巡迴展而製作的作品，該展匯集來自世界各國的傑出設計師，共同創作有關Tolerance主題的海報。

林俊良教授說明，「寬容」即允許他人不利行動或判斷；耐心而毫無偏見地容忍與自己的觀點或公認的觀點不一致的意見，作品畫面上以不同色彩呈現立場相對的2人輕吻彼此，來表達我們應尊重、寛待彼此間不同觀點與立場，共創和諧社會。

該作品同時亦榮獲Graphis設計年鑑最高榮譽白金獎，且獲得第3屆厄瓜多國際海報雙年展「社會、文化和政治海報類」榮譽獎。

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