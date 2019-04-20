「摺紙」泡麵攜帶更方便！ 大學生獲新秀設計獎

2019-04-20 13:03

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高科大創新設計工程系四年級學生葉晴雯曾因出國時帶泡麵不方便，她透過「摺紙」的概念，把碗裝泡麵壓縮成袋裝泡麵的大小，一舉入圍經濟部主辦的2019新一代設計展「金點新秀贊助特別獎」及「金點新秀設計獎年度最佳設計獎」。

葉晴雯表示，許多人外出時想吃泡麵，通常選擇碗裝泡麵，但她曾經出國兩個月，由於行李箱限制讓她只能攜帶3碗泡麵，就算換成袋裝泡麵，卻遇到沒有碗可盛裝的困擾；而袋裝泡麵沖泡熱水的食用方式，則會有燙傷、塑化劑的危害。

她透過「摺紙」的概念，創作出「麵面俱到」，結合「袋裝泡麵」的體積與「碗裝泡麵」的功能，將碗裝泡麵壓縮成袋裝泡麵的大小，碗、蓋一體成形，另附紙餐具，平均節省40%的空間體積，同時保留碗裝泡麵的方便性，無論旅遊、救災、運送等都很便利。

此外，同系的柯威廷作品「LUNE壁掛式智慧黑膠唱片機」，將水波光罩嵌入唱片機內，光線隨音樂強弱不斷變化，營造音樂與水紋流動的聲光效果，同時擁有聽覺與視覺雙重饗宴，也同時入圍2019新一代設計展「金點新秀設計獎年度最佳設計獎」與「金點新秀贊助特別獎」。

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