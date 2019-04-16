苗栗學生發明展穿金戴銀 夫妻檔「四炆四炒腕錶」獲德國設計獎

2019-04-16 16:59

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣頭份市徐嘉明及莊雅賢夫妻檔，以客家「四炆四炒」為概念的獨特工藝腕錶，榮獲今年德國設計獎優勝；而私立仁德醫專學子以「筷子洗滌膠囊」及「枴杖站立架」創作，還有私立育達科大與君毅高中學生合作以「居家用智慧型具互動式電力監測儀器」及「智慧型具互動式水監測儀表」，在去年KIDE國際發明暨設計展奪下2金2銀，在國際舞台發光發亮。

頭份市的徐嘉明繼承父親鐘表維修、零件供應事業，進而與妻子莊雅婷投入文創手錶設計，以象徵闔家團圓的圓桌為概念，讓純粹的圓展現在腕表上，花了2年時間改良，把客家經典料理「四炆四炒」結合鐘錶工藝，薑絲的黃色、魷魚的咖啡色、木耳的黑色、鴨血的紅色，打造名為「1多點」有「家」味道的手錶，獲2019德國設計大獎，已在台灣及中國申請專利。

仁德醫專學生蔡孟書、陳繼聖、呂唯亦、李思憲、莊馥榕所研發的「筷子洗滌膠囊」獲得金牌，他們設計一個可以隨身帶著走的「內置洗潔囊筷子」，如果用完餐只要從筷子內拿出一個膠囊與水混合搓揉起泡後，即可完成清洗動作，相當環保。

仁德醫專學生蔡孟書、陳繼聖、門良愉、陳紫苓、黃得恩所研發的「拐杖站立架」則獲銀牌，這個發明可以提供固定拐杖之輔助器，避免拐杖傾倒至地面並方便病患拿取，有體積小、攜帶方便、方便收納之優點。

育達科大學生葉律佐、蕭祺霖、朱育慶及君毅高中學生楊昇運、彭淑貞、黃敬文、張宇辰所設計的「居家用智慧型具互動式電力監測儀器」獲得金牌，係利用物聯網裝置讀取電力傳感器的數值資料（電流、電壓、功率和累積電量），這些有用的數值資料透過網路儲存到公有雲或私有雲，了除可透過通訊軟體詢問這些數值資料，讓使用者無所不在的監測電力使用情形，達到節能減碳目的。

育達科大學生葉律佐、蕭祺霖、吳鴻星及君毅高中學生楊昇運、彭淑貞、曾孝棋、彭彥龍研發的「智慧型具互動式水監測儀表」獲得銀牌，係利用物聯網IoT 裝置讀取水流傳感器的數值資料（流量和累積用水量），隨時可監測用水情形，達到省水目的。

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