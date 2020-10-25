台中自駕巴士測試通過 預計11月接受民眾登記試乘

台中自駕巴士通過測試了，預計11月接受民眾登記試乘（記者蘇金鳳攝）

2020/10/25 08:27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕交通部推動台中水湳自駕巴士 ，已通過多項測試，將在 11月開放民眾免費試乘，交通局長葉昭甫表示，因為只有２部自駕巴士，為避免民眾久等，因此將採預約方式，一趟加上解說分短、長程，分別28及35分鐘。

交通局表示，台中水湳智慧城自駕巴士通過自駕與跟車測試，10月5日通過經濟部無人載具科技創新實驗計畫沙盒審查，13日取得2張合法測試車牌，2３日也在雨中順利完成中科路及大鵬路段自駕巴士空車及跟車測試。

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交通局長葉昭甫表示，基於安全，自駕巴士要進入乘客試搭階段，要經過多項測試，如左、右轉，因為自駕巴士與交通號誌有連結，因此一旦自駕巴士要通過，交通號誌便轉為綠燈。

葉昭甫表示，23日邀請車輛與機械專家學者，到水湳智慧城自駕巴士實驗場域進行2輛自駕巴士安全性審查，檢視自駕巴士測試及路側硬體測試報告。

同時，也到水湳智慧城試驗場域實際搭乘自駕巴士，在細雨及路面濕滑環境下順利通過整路段的自駕與跟車測試，待相關程序完成後，將正式在水湳智慧城開放的中科路段及封閉的大鵬路段進行載客試乘服務。

葉昭甫表示，延續2018年在封閉場域自駕巴士測試成功成果，這次再與國內產研頂尖業界組成台中MIT自駕巴士團隊，推動第二階段水湳自駕巴士虛實場域整合計畫。

此階段增加2輛自駕巴士進行跟車測試，完成測試路段智慧安全路口建置，包含介接路口號誌、動態號誌、資訊可變標誌（CMS）、盲點偵測系統；並整合水湳智慧城高解析地圖及交通量調查數據，接入自駕巴士控制器後，可如擴增實境般感知周遭虛擬交通環境，總完成11項測試情境。

交通局指出，已規劃2輛自駕巴士預計今年11月開放試乘，分別行駛短程及長程。

短程依序停靠逢甲大學站、大鵬中科路口、中央公園北站、中央公園南站4個站點，約28分鐘。

長程依序停靠逢甲大學站、大鵬中科路口、中國醫藥大學、中央公園北站、中央公園南站5個站點，約35分鐘。待程序完成將公布相關預約體驗搭乘方式。

台中自駕巴士通過測試了，預計11月接受民眾登記試乘（記者蘇金鳳攝）

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