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    天燈祈福 西螺大橋愈夜愈美麗

    天燈緩緩升空，現場民眾讚賞不已。（記者林國賢攝）

    天燈緩緩升空，現場民眾讚賞不已。（記者林國賢攝）

    2020/10/24 20:20

    〔記者林國賢／雲林報導〕西螺七崁武術嘉年華今天晚間施放天燈祈福，天燈在夜空中緩緩升空，與紅色西螺大橋相輝映，美不勝收。

    「飛起來了！好漂亮」，雲林縣長張麗善、西螺七崁武術文教基金會董事長李明哲等人與現場民眾一起施放寫著祈福小語的天燈，緩緩升空，將有「虹橋」之稱的西螺大橋點綴璀璨美麗，民眾讚賞鼓掌。

    李明哲表示，西螺七崁武術是因保衛部落與家園逐漸發展，今年嘉年華會將七崁武術與天燈祈求平安連結，祈求台灣更團結，大家都能平平安安。

    天燈與西螺大橋相輝映，美不勝收。（記者林國賢攝）

    天燈與西螺大橋相輝映，美不勝收。（記者林國賢攝）

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