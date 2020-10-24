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    台中市推「外送臨停車格」 30分鐘內離場不收費

    黃守達實地走訪外送臨停收費車格，車格前均標示「計時收費」，但建議調整臨停免費時間，提高周轉率及占用。（記者蔡淑媛翻攝）

    黃守達實地走訪外送臨停收費車格，車格前均標示「計時收費」，但建議調整臨停免費時間，提高周轉率及占用。（記者蔡淑媛翻攝）

    2020/10/24 19:19

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕美食外送正夯，台中市政府為解決外送機車違規臨停問題，中區、南區、西屯區都畫設外送臨停收費車格並採「計時收費」，議員黃守達觀察指出，反應不錯，但臨停30分鐘後才開始收費，周轉率不高，建議調整，交通局長葉昭甫回應，30分鐘為考量外送員取餐、送餐合理等候時間，一旦長時間停放費用已較一般機車格高出許多，新制於11月1日正式收費。

    黃守達說，今年5月建議台中市試辦「外送臨停車格」改善外送機車臨停亂象，目前交通局在中區三民路二段91號前、南區忠明南路758號對面、西屯區市政北二路282號前共三處劃設試辦，若不影響原先車格，民眾多樂觀其成。

    台中目前試辦外送臨停車格均在車格前標示「計時收費」為特定時段，外送臨停的機車停放30分鐘內離場不收費，超過30分鐘後每一小時收費10元，黃守達指出，目前仍多為一般民眾使用，質疑是30分鐘後才開始收費，導致周轉率不高。

    黃守達說，台北試辦外送臨停車格採限時15分鐘，超過則以《道路交通管理處罰條例》開罰；台中則以計時收費的方式，立意良好，也不會耗費過多警力，建議評估調整收費計時方式，提高臨停車格服務到更多需要的人。

    葉昭甫說，為避免臨停車格被長時間占用，超過30分鐘將收費，且不適用月票制，若機車長時間停放，將被收取較高費用，如停放時間為8時至18時，以超過30分鐘開始每小時10元計算，1天停車費用即達100元，長時間停放費用將較一般機車格高出許多。

    葉昭甫也說，考量外送取餐送餐熱點，避免機車臨停區排擠原一般機車停車位，外送機車臨停區每處僅規劃4至6格臨停位；且為避免一般民眾誤停被收取高額費用，格內繪有數字編碼，格外繪有黃色標字「計時收費」，目前宣導期，11月1日將開始收費，也呼籲有長時間停放需求的民眾，將機車停放於一般機車格，把臨停區留給真正有需求的民眾。

    台中市試辦外送臨停收費車格，在特定時段機車臨停「計時收費」。（記者蔡淑媛翻攝）

    台中市試辦外送臨停收費車格，在特定時段機車臨停「計時收費」。（記者蔡淑媛翻攝）

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