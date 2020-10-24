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    果粉看過來！iPhone12 摔機測試 「手機醫生」曝結果

    手機檢測APP「手機醫生」製作團隊「點子科技」，與部落客「蘋果迷」合作，用剛到手的iPhone12 Pro直播摔機測試。（記者葛祐豪翻攝）

    手機檢測APP「手機醫生」製作團隊「點子科技」，與部落客「蘋果迷」合作，用剛到手的iPhone12 Pro直播摔機測試。（記者葛祐豪翻攝）

    2020/10/24 16:02

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕iPhone12手機開賣夯，耐摔程度也成為焦點，蘋果宣稱採用比大多數金屬更堅硬的陶瓷晶體，熔入玻璃中製成「超瓷晶盾」面板，具4倍防摔效果。進駐於高雄市數位內容創意中心的知名手機檢測APP「手機醫生」製作團隊「點子科技」，與部落客「蘋果迷」合作，用剛到手的iPhone12Pro直播摔機測試，結果外觀嚴重磨損。

    iPhone12Pro直播摔機測試，已吸引2萬多名果粉點閱觀看，結果讓網友們感到意外。

    根據團隊測試結果，不論是從2樓摔落、或是從樓梯滾下，iPhone 12 的外觀嚴重磨損，證明使用者仍需透過防摔殼、保護貼，避免意外發生，這項全台首摔的實驗結果，也令不少果粉紛紛留言哀悼。

    手機檢測APP「手機醫生」製作團隊「點子科技」創辦人鄭宇哲指出，「手機醫生」APP不僅提供檢測功能，更有二手機回收通路比價等實用選項，提供消費者最佳銷售時間與通路參考。

    鄭宇哲透露，舊機換購最好的時間點，就是「新機上市後3個月內」。以去年iPhone11為例，發表後短短3個月內，前代iPhoneXS回收價就跌了1萬多元。加上不同回收通路價差更可達7千元以上，換句話說，消費者透過手機醫生比價，最多將可省下近2萬元費用。

    鄭宇哲表示，「手機醫生」更推出損傷報價，以最新的iPhone 12 Pro為例，只要外觀稍有損傷，市價直接砍30-60%，以測試結果來看，原價37400元的iPhone 12 Pro 256G，在裸機狀態只要手滑摔出損傷，二手賣機價就會少掉16520元左右，呼籲使用者務必小心，避免剛換新機，荷包就大失血。

    高雄市經發局表示，「點子科技」目前進駐於高雄市數位內容創意中心DAKUO，該空間是由舊公有零售市場改裝，是全台第一個由政府經營的共同工作空間，以匯聚人才、整合資源的「HUB」平台概念經營，打造新創的夢想孵育基地。

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