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    黑夜比白天美 四重溪溫泉季絕美夜景打臉酸民

    四重溪溫泉季燈海日前試燈。（記者蔡宗憲攝）

    四重溪溫泉季燈海日前試燈。（記者蔡宗憲攝）

    2020/10/23 20:36

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕車城四重溪每年秋冬的溫泉季，近年都有令人期待的溫泉季夜景，今年在景觀裝設過程，有民眾刻意拍攝白天道具造景批評，近期屏縣府正式試燈公布畫面，絕美畫面吸引網友瘋狂轉發，當地居民也驕傲說「亂批評的要不要道歉？」

    四重溪燈海從前年紫色薰衣草燈海搭上台灣燈會熱潮，去年南國楓紅燈海持續吸引數萬民眾到訪，今年屏縣府以「浪漫桃花」做為主題裝點四重溪溫泉公園，沒想到日前在裝設過程，卻有民眾白天拍攝桃花林道具惡意抨擊，引起地不少討論。

    近期燈海裝設完成試燈，不少民眾前往爭睹搶拍，絕美燈海裝飾引爆網友紛紛詢問「何時開始」，屏縣府也宣布，「溫泉季」11月7日起登場，今年除了桃花林步道，不少精心設計的燈海細節也與往年不同。

    對於燈海遭刻意批評，四重溪觀光發展協會總幹事張正昇表示，近年溫泉季對當地的效益大家都看的到，已燈海為訴求的景觀，自然是夜間欣賞最美，試燈時的照片已經讓不少酸民閉嘴。

    除了燈海，屏縣府今年也推出「求婚事務所」徵選3對幸福戀人，縣府免費辦理求婚，只要愛情故事夠精彩，通通都可以報名參加；11月21日則將舉辦第一屆溫泉季Cosplay大賽，希望搶攻安心旅遊結束後的全台國旅市場。

    今年四重溪溫泉季桃花林絕美。（記者蔡宗憲攝）

    今年四重溪溫泉季桃花林絕美。（記者蔡宗憲攝）

    四重溪溫泉季試燈，不少與往年不同燈飾。（記者蔡宗憲攝）

    四重溪溫泉季試燈，不少與往年不同燈飾。（記者蔡宗憲攝）

    有民眾刻意拍攝白天桃花林道具批評。（記者蔡宗憲攝）

    有民眾刻意拍攝白天桃花林道具批評。（記者蔡宗憲攝）

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