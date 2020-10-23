台中國際旅展下殺3.2折 抽50萬購物金

「台中國際旅展」23日起一連舉辦4天，台中市政府觀旅局邀集業者設置「台中館」參展，邀請民眾到台中旅遊。（記者陳建志攝）

2020/10/23 20:23

〔記者陳建志／台中報導〕因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，民眾無法出國，為了爭取龐大的國旅商機，臺中市旅行商業同業公會23日起一連4天舉行「台中國際旅展」，共有超過120家業者參展，推出主題式旅遊、跳島行程、部落深度之旅；市府觀旅局也邀集業者設攤吸客，現場祭出總價值50萬元的旅遊購物金抽獎活動，每天前200名入場民眾還可抽福袋，歡迎到場搶好康。

臺中市旅行商業同業公會23日起到26日，一連4天在烏日「大台中國際會展中心」舉辦「台中國際旅展」，共有超過120家業者參展，其中金湖飯店推出2人住宿券，直接下殺3.2折，旅展價只要3500元；台北君悅酒店也推出「五星超級食宿」

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只要3999元；苗栗「享沐時光莊園渡假酒店」推出「雙人房1泊1食」旅展下殺5.5折，優惠價4888元。

還有總價值50萬元的旅遊購物金抽獎活動，到官網預約免費看旅展的會員，逛展就可參加會員獨享的「50萬購物金我來出」抽獎；旅展現場消費每滿5000元就可兌換摸彩券1張，有機會抽中最大獎免費到部落深度之旅。

市府觀光旅遊局也邀請直轄市旅館公會、民宿協會、溫泉觀光發展協會、新社區休閒農業導覽發展協會及糕餅公會等在地特色觀光業者聯合參展，觀旅局表示，台中地理位置居中、氣候宜人，且有多元樣貌的旅遊資源，包括大坑登山步道、大安濱海樂園與高美濕地，都非常適合情人同遊，谷關、大坑、東勢及烏日的四大名湯，更是泡湯的好地方。

觀旅局說，民眾索取集章卡，並完成展場內「臺中館」任3個攤位任務，就有機會抽中台中旅館住宿券、特色民宿景觀房住宿券以及雙人下午茶券，現場並有多場次舞台搶答活動，送出多樣精美好禮。

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