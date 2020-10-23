東北角觀光意外、交通問題頻傳 議員籲侯友宜邀中央解決

侯友宜表示，針對東北角觀光問題會盡速邀集中央開會檢討。（記者周湘芸攝）

2020/10/23 16:37

［記者周湘芸／新北報導］新北市政府以「青春山海線」推動北海岸觀光特色，市議員林裔綺今天在議會質詢表示，隨著東北角觀光發展開發有成，對當地造成的交通、環境問題也日趨嚴重，加上近期海釣意外頻傳，盼市長侯友宜主動擔起責任，邀集中央共同解決；侯表示，會儘速邀集中央開會檢討。

林裔綺表示，隨著市府推動「青春山海線」等觀光政策，東北角近年遊客不斷增加，但遊客到此遊玩多半僅「走過、路過」，無法帶給當地實質經濟效益，甚至常造成遊客與居民衝突發生，認為遊客帶給地方的只有垃圾和交通問題。雖然部分問題不屬地方政府管轄範疇，仍盼侯友宜主動邀集中央開會解決。

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林裔綺舉例，東北角近期不僅海釣意外頻傳，當地停車位不足也常導致遊客與居民糾紛。她已針對鄰近十三層遺址的廢煙道邀集中央環保署規劃土地再利用；南雅奇石也與海巡署研議移走崗哨，明年耗資4千萬打造遊客中心，帶動觀光經濟；鼻頭角因暫無空地興建停車場，預計明年在鄰近的龍洞規劃140個停車位。

侯友宜表示，東北角觀光問題會儘速邀集中央相關單位，針對環境、交通、安全召開會議檢討，其中，南雅奇石附近也可研議蓋「觀光台車」增加旅遊重點，各單位都要總動員與交通部共同解決。

觀光旅遊局長張其強補充，廢煙道為台金公司為排放煉銅產生廢氣所設計的3條排煙道，目前環保署傾向「分區解列」，針對污染程度不同的區域逐步解禁、開放，如停車場周邊將由新北市環保局與環保署確認，並召集文化局、公所等討論開放區域如何活化利用，並結合地方藝文團體讓遊客在瑞芳區停留更久。

林裔綺表示，東北角觀光景點停車位不足，造成當地一大交通問題。（新北市議員林裔綺提供）

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