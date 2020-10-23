為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    東北角觀光意外、交通問題頻傳 議員籲侯友宜邀中央解決

    侯友宜表示，針對東北角觀光問題會盡速邀集中央開會檢討。（記者周湘芸攝）

    侯友宜表示，針對東北角觀光問題會盡速邀集中央開會檢討。（記者周湘芸攝）

    2020/10/23 16:37

    ［記者周湘芸／新北報導］新北市政府以「青春山海線」推動北海岸觀光特色，市議員林裔綺今天在議會質詢表示，隨著東北角觀光發展開發有成，對當地造成的交通、環境問題也日趨嚴重，加上近期海釣意外頻傳，盼市長侯友宜主動擔起責任，邀集中央共同解決；侯表示，會儘速邀集中央開會檢討。

    林裔綺表示，隨著市府推動「青春山海線」等觀光政策，東北角近年遊客不斷增加，但遊客到此遊玩多半僅「走過、路過」，無法帶給當地實質經濟效益，甚至常造成遊客與居民衝突發生，認為遊客帶給地方的只有垃圾和交通問題。雖然部分問題不屬地方政府管轄範疇，仍盼侯友宜主動邀集中央開會解決。

    林裔綺舉例，東北角近期不僅海釣意外頻傳，當地停車位不足也常導致遊客與居民糾紛。她已針對鄰近十三層遺址的廢煙道邀集中央環保署規劃土地再利用；南雅奇石也與海巡署研議移走崗哨，明年耗資4千萬打造遊客中心，帶動觀光經濟；鼻頭角因暫無空地興建停車場，預計明年在鄰近的龍洞規劃140個停車位。

    侯友宜表示，東北角觀光問題會儘速邀集中央相關單位，針對環境、交通、安全召開會議檢討，其中，南雅奇石附近也可研議蓋「觀光台車」增加旅遊重點，各單位都要總動員與交通部共同解決。

    觀光旅遊局長張其強補充，廢煙道為台金公司為排放煉銅產生廢氣所設計的3條排煙道，目前環保署傾向「分區解列」，針對污染程度不同的區域逐步解禁、開放，如停車場周邊將由新北市環保局與環保署確認，並召集文化局、公所等討論開放區域如何活化利用，並結合地方藝文團體讓遊客在瑞芳區停留更久。

    林裔綺表示，東北角觀光景點停車位不足，造成當地一大交通問題。（新北市議員林裔綺提供）

    林裔綺表示，東北角觀光景點停車位不足，造成當地一大交通問題。（新北市議員林裔綺提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    為何環狀線運量不如預期？侯友宜：今年受疫情影響
    2020/10/23 12:29

    為何環狀線運量不如預期？侯友宜：今年受疫情影響
    柯文哲屢酸侯友宜 綠議員抱不平「民調最後一名欺負第一名」
    2020/10/22 13:58

    柯文哲屢酸侯友宜 綠議員抱不平「民調最後一名欺負第一名」

    副都心買氣爆棚！中央路掀小宅革命
    新北獲六都最佳永續城市獎 侯友宜：還有很大進步空間
    2020/10/14 22:48

    新北獲六都最佳永續城市獎 侯友宜：還有很大進步空間
    連假市政行程不停歇！侯友宜中秋到八里結婚廣場「體驗浪漫」
    2020/10/01 13:11

    連假市政行程不停歇！侯友宜中秋到八里結婚廣場「體驗浪漫」

    博愛特區稀有推案 三代同鄰潮正夯
    生活今日熱門
    魚兒和「幽靈水草」共游？ 水族箱裡的半透明小花園
    2020/10/22 18:30

    魚兒和「幽靈水草」共游？ 水族箱裡的半透明小花園 影片

    早睡早起、心情愉快、不挑食... 台中3人瑞談養生之道
    2020/10/23 14:48

    早睡早起、心情愉快、不挑食... 台中3人瑞談養生之道

    食在哈囉》台北6間水餃評比！這間竟然贏過「總統御用水餃」
    2020/10/22 18:00

    食在哈囉》台北6間水餃評比！這間竟然贏過「總統御用水餃」 影片

    「昆蟲少年」解密科博館塵封20年昆蟲標本 發現新種隱翅蟲
    2020/10/22 17:03

    「昆蟲少年」解密科博館塵封20年昆蟲標本 發現新種隱翅蟲

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播