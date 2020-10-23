為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    為何環狀線運量不如預期？侯友宜：今年受疫情影響

    侯友宜表示，環狀線今年因疫情使運量受影響，後續會持續加強績效。 （記者周湘芸攝）

    侯友宜表示，環狀線今年因疫情使運量受影響，後續會持續加強績效。 （記者周湘芸攝）

    2020/10/23 12:29

    ［記者周湘芸／新北報導］台北捷運環狀線第1階段今年初通車，與台北捷運文湖線同為「中運量」，卻被外界認為運量不如預期。新北市議員黃俊哲今質詢表示，環狀線現每日搭乘人次僅4萬多，與當初預估的10萬人次相差甚遠；市長侯友宜表示，今年因疫情使運量受影響，後續會持續加強績效。

    黃俊哲指出，根據台北市捷運局統計資料顯示，大部分搭乘環狀線的民眾都是由其他捷運線轉接過來，新北是否有透過數據調查，分析為何大家較少選擇搭乘環狀線？如高鐵針對運量有提出配套措施促進民眾搭乘，環狀線也應針對周邊社區、學校等固定搭乘對象提出優惠等誘因，提升運量。

    侯友宜表示，前段時間因為疫情因素，搭乘人次有受影響，現在都有逐漸恢復，每日搭乘已將近4萬5千人次，未來只要把南環北環段串聯、捷運周邊都市更新（TOD）做起來，可帶給居民更方便的生活環境，後續也會加強監督捷運公司拿出更有魄力的績效。

    新北市政府捷運工程局長李政安指出，環狀線今年初通車每日運量為3萬6千人次，截至9月已提升至4萬2千多人次，預計2022年安坑輕軌通車會連帶提升轉乘人次，另外，隨著明年疫情趨緩，新北產業園區站銜接桃園機場捷運的運量也會上升。

    針對環狀線票價優惠部分，李政安表示，台北捷運公司現有提出常客優惠，新北市也有提出「新北市民專屬優惠」等建議給台北捷運公司參考，但這部分仍須審慎評估，並由台北捷運公司主導。

    李政安說，環狀線目前仍是虧損狀態，現階段仍以提升運量為目標，包括改善轉乘指標、提升月台舒適度及行銷活動等，讓大家越來越熟悉環狀線，搭乘也更加方便。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    雙北爭環狀線 柯文哲：不可能給侯友宜
    2020/10/21 18:02

    雙北爭環狀線 柯文哲：不可能給侯友宜
    侯友宜爭環狀線經營權 柯P「嘿嘿嘿」：弄聲量而已啦
    2020/10/21 17:40

    侯友宜爭環狀線經營權 柯P「嘿嘿嘿」：弄聲量而已啦

    大師跨刀 軒尼詩X.O 150週年限量登場
    雙北爭捷運經營權 北捷重申：環狀線歸北市、新北現接手萬大線
    2020/10/20 17:09

    雙北爭捷運經營權 北捷重申：環狀線歸北市、新北現接手萬大線
    環狀線經營權再成話題 侯友宜：新北出資興建就要負責
    2020/10/19 11:07

    環狀線經營權再成話題 侯友宜：新北出資興建就要負責

    博愛特區稀有推案 三代同鄰潮正夯
    雙北又為環狀線槓上 台北市：依法行政負責營運無庸置疑
    2020/10/15 16:48

    雙北又為環狀線槓上 台北市：依法行政負責營運無庸置疑
    生活今日熱門
    魚兒和「幽靈水草」共游？ 水族箱裡的半透明小花園
    2020/10/22 18:30

    魚兒和「幽靈水草」共游？ 水族箱裡的半透明小花園 影片

    食在哈囉》台北6間水餃評比！這間竟然贏過「總統御用水餃」
    2020/10/22 18:00

    食在哈囉》台北6間水餃評比！這間竟然贏過「總統御用水餃」 影片

    台鐵成功站斷軌通報不實究責 局長張政源：應負責任不會規避
    2020/10/22 14:52

    台鐵成功站斷軌通報不實究責 局長張政源：應負責任不會規避

    無端遭影射陪睡！甜美系電玩實況主蒐證：將進入法律程序
    2020/10/22 14:46

    無端遭影射陪睡！甜美系電玩實況主蒐證：將進入法律程序

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播