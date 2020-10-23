為何環狀線運量不如預期？侯友宜：今年受疫情影響

侯友宜表示，環狀線今年因疫情使運量受影響，後續會持續加強績效。 （記者周湘芸攝）

2020/10/23 12:29

［記者周湘芸／新北報導］台北捷運環狀線第1階段今年初通車，與台北捷運文湖線同為「中運量」，卻被外界認為運量不如預期。新北市議員黃俊哲今質詢表示，環狀線現每日搭乘人次僅4萬多，與當初預估的10萬人次相差甚遠；市長侯友宜表示，今年因疫情使運量受影響，後續會持續加強績效。

黃俊哲指出，根據台北市捷運局統計資料顯示，大部分搭乘環狀線的民眾都是由其他捷運線轉接過來，新北是否有透過數據調查，分析為何大家較少選擇搭乘環狀線？如高鐵針對運量有提出配套措施促進民眾搭乘，環狀線也應針對周邊社區、學校等固定搭乘對象提出優惠等誘因，提升運量。

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侯友宜表示，前段時間因為疫情因素，搭乘人次有受影響，現在都有逐漸恢復，每日搭乘已將近4萬5千人次，未來只要把南環北環段串聯、捷運周邊都市更新（TOD）做起來，可帶給居民更方便的生活環境，後續也會加強監督捷運公司拿出更有魄力的績效。

新北市政府捷運工程局長李政安指出，環狀線今年初通車每日運量為3萬6千人次，截至9月已提升至4萬2千多人次，預計2022年安坑輕軌通車會連帶提升轉乘人次，另外，隨著明年疫情趨緩，新北產業園區站銜接桃園機場捷運的運量也會上升。

針對環狀線票價優惠部分，李政安表示，台北捷運公司現有提出常客優惠，新北市也有提出「新北市民專屬優惠」等建議給台北捷運公司參考，但這部分仍須審慎評估，並由台北捷運公司主導。

李政安說，環狀線目前仍是虧損狀態，現階段仍以提升運量為目標，包括改善轉乘指標、提升月台舒適度及行銷活動等，讓大家越來越熟悉環狀線，搭乘也更加方便。

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