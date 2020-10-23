蔓澤蘭、廢棄蚵架也能燒成「黑鑽石」 龍崎農會發展新竹炭

龍崎采竹節即將登場，農會推出新產品。（記者吳俊鋒攝）

2020/10/23 15:54

［記者吳俊鋒／台南報導］台南龍崎區農會全力推動竹炭產業，開發一系列的生活用品，為地方帶來「黑鑽石」商機，近來又將被評為世界惡性雜草的香澤蘭與蔓澤蘭，以及有海洋污染之虞的廢棄蚵架等進行燒製研究，獲得全新的竹炭與竹醋液，協助解決環境問題，今天展示初步成果。

龍崎位處偏遠，但有「采竹之鄉」的美譽，區農會將於11月7日舉辦產業文化活動，主打與市場接軌的研發成果，包含深受歡迎的竹炭麵、竹炭襪、竹炭皂、竹炭小腿套、竹炭洗髮精、竹炭沐浴乳，還有系列的竹醋液，以及全新的竹炭防潮除臭包等，琳瑯滿目。

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采竹節產業文化活動將在區農會的竹炭故事館前登場，配合行銷，也推出了「竹炭月」回饋有禮的特惠，透過好康大放送，刺激買氣，全力推廣地方特色。

區農會總幹事余秀聯表示，自2007年起，完成了4座竹炭窯，燒製孟宗竹、長枝竹與莿竹，以及綠竹砍除的廢棄母竹，發展竹炭產業，將竹材變黑鑽石。

後來又配合農委會林務局，將評列為極具威脅性的世界級惡性雜草「香澤蘭」，還有攀爬植物「蔓澤蘭」等，燒製成竹炭與竹醋液，解決危害農地的生態浩劫。

余秀聯說，今年再接受市政府農業局的委託，將廢棄的蚵架燒製為竹炭與竹醋液，正請嘉義大學檢驗性質分析，以及農地試驗，可再利用於田間改良土壤，或者養殖業的淨化水質，解決污染海邊環境的問題。

活動當天將由四健會員的絲竹樂演出，為采竹節揭開序幕，還有太平歌的合唱，以及家政、綠色照顧計畫成果展，並安排在地風味料理西拉雅飯與筍絲湯等品嘗。

現場還有竹炭除臭包親子體驗課程，加上農特產品展售，以及衛生、環保、交通等單位的宣導，以及行動監理站，內容多樣。

龍崎采竹節即將登場，農會推出新產品。（記者吳俊鋒攝）

龍崎采竹節即將登場，農會推出新產品。（記者吳俊鋒攝）

龍崎采竹節即將登場，農會推出新產品。（記者吳俊鋒攝）

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