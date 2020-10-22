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    阿兜仔嘛ㄟ通！北市第一間 松山慈祐宮設「多國語言籤詩機」

    松山慈祐宮推出多語化服務設施，外籍學生體驗求籤。（台北市民政局提供）

    松山慈祐宮推出多語化服務設施，外籍學生體驗求籤。（台北市民政局提供）

    2020/10/22 18:58

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕不少外國人來台觀光，對台灣傳統寺廟的解籤文化相當感興趣，但文謅謅的籤詩，也讓外國人看攏嘸，建廟將近267年歷史的台北市松山慈祐宮率北市寺廟之先，在宮廟內設置「多語籤詩機」，提供中文繁體、中文簡體、英、日、韓及越南6種文字翻譯，讓外國觀光客選擇熟悉的語言了解台灣民間信仰的文化。

    松山慈祐宮今日下午舉辦多語化籤詩機發布記者會，安排台北孔廟的外語志工、淡江大學華語中心老師柯貝儒，帶領美、日、韓、越南等外籍學生實地體驗，讓國外友人感受神明的祝福，外國學生大開眼界、直呼有趣。

    北市民政局長藍世聰表示，松山慈祐宮是北台灣地區媽祖信仰重鎮及松山街13街庄信仰中心，終年香火鼎盛、信徒眾多，因鄰近松山火車捷運站出口及饒河街觀光夜市，是許多觀光客必訪的寺廟。松山慈祐宮為北市第一間提供「多語自動導覽機/籤詩機/動線指標/簡介摺頁/服務系統建置」服務，打造宗教寺廟的多語友善環境的典範。

    提昇對國外觀光客的服務，松山慈祐宮已設置「多語化自動導覽機」，中、英、日、韓4語介紹宮廟的歷史、各殿參拜的動線說明與周邊區域的觀光資源等資訊。今日加碼增設「多語化籤詩機」，讓國外觀光客來參拜時，透過中文正體、中文簡體、英語、日語、韓語、越南語6種文字，清楚獲得媽祖及眾神的祝福關懷。

    財團法人松山慈祐宮董事長陳玉峰表示，松山慈祐宮也全面檢討廟內的參拜動線及指示標誌，附加中、英、日、韓4語標示，並印製專屬導覽介紹摺頁，希望透過寺廟自主發起的一點心意，讓國內外信眾及觀光客，都更能體會台北在地的宗教之美，以及感受台灣好客的濃濃人情味。

    松山慈祐宮率先設置多語籤詩機，提供中文繁體、中文簡體、英、日、韓及越南6種文字翻譯。（台北市民政局提供）

    松山慈祐宮率先設置多語籤詩機，提供中文繁體、中文簡體、英、日、韓及越南6種文字翻譯。（台北市民政局提供）

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