阿波舞台北終場獻藝松山慈祐宮 東京區長憶311

2019-04-28 21:32

〔記者郭安家／台北報導〕台北市松山區錫口文化節5月18日登場，為了炒熱氣氛，松山慈祐宮今晚邀日本東京高圓寺阿波舞公演，這也是阿波舞今年在台終場演出，現場封街擠進上千位民眾，在三味線、太鼓等樂器伴奏下，欣賞難得一見的集體舞慶典。東京都並區長田中良透過翻譯表示，8年前日本311大地震時即台日交流，如今再透過阿波舞文化擴大彼此合作。

東京高圓寺阿波舞2015年就在台灣公演，當時規模為80多人，2017年則有100人左右；而今年則率200人規模抵台，陸續在板橋慈惠宮、北港朝天宮、高雄龍成宮公演。台北市長柯文哲到場盛讚今年是規模最大一次，非常感謝松山慈祐宮大力邀請日本朋友來台北表演，讓這松山充滿東洋風，市民朋友不用出國就可享受阿波舞。

田中良回憶，8年前日前日本311地震，日本從台灣朋友們收到非常多關心，正好那時杉並區與台灣棒球交流也開始，延續和大家緣分，如今藉由阿波羅文化及藝文交流，盼擴大延續大家合作關係。他說，現在杉並區也與國立台灣戲曲學院不斷進行藝文活動交流及表演，非常期待能透過體育、藝文活動，能促進杉並區與台北市的交流。

柯文哲則預告，5月18日錫口文化節將於松山錫口碼頭精彩上場，獎品很多，邀請市民朋友參加。松山慈祐宮董事長陳玉峰則說，今年11月2日還有日本宮廟要來台北慈祐宮撞轎，歡迎民眾參加。

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