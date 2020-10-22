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    104歲人瑞女醫師李佳音懸壺濟世70載 喝養命酒、吃咖啡牛奶糖養身

    新竹市國寶級人瑞女醫師李佳音，高齡104歲，懸壺濟世70載，天天喝養命酒及咖啡牛奶糖保養，市長林智堅前去探望，稱她是台灣奇女子。（記者洪美秀攝）

    新竹市國寶級人瑞女醫師李佳音，高齡104歲，懸壺濟世70載，天天喝養命酒及咖啡牛奶糖保養，市長林智堅前去探望，稱她是台灣奇女子。（記者洪美秀攝）

    2020/10/22 15:44

    ［記者洪美秀／新竹報導］新竹市104歲的國寶級人瑞女醫師李佳音，新竹女中畢業後，考上日本東京女子醫大，當時全台僅3人錄取，58歲在台灣行醫退休後又赴日本北海道行醫，97歲才回國，行醫70載，拯救無數生命，曾在自己臨盆之際先去為性命垂危產婦接生。新竹市長林智堅今天在重陽節前夕前去探望，李佳音也分享養生秘訣，除每天一杯養命酒，就是對社會懷抱熱情。

    女醫師李佳音的傳奇故事，不僅是新竹之光，更是台灣之光，1916年出生的她，新竹女中畢業後考上東京女子醫大，取得醫師資格，返台後執業，常主動替經濟弱勢民眾免費醫療，每天幾乎看診超過10小時，最多曾一天看診300人。

    李佳音回台後曾到台南行醫，後回新竹南寮開設診所，因服務於黑蝙蝠中隊的飛官丈夫，在一次任務中飛機被擊落而殉職，李佳音獨立扶養4個子女，一面行醫一面養家。

    長子羅明德說，早年南寮生活不方便，病人常是已病情嚴重才找醫師，他的媽媽李佳音更常耗費1、2小時越過田野溪流去赴診，曾在南寮港邊發現船上水手感染霍亂，經通報後進行船隻隔離，為新竹擋下一場疫災。

    李佳音行醫生涯中，曾懷著第六胎，羊水已破的當下還在看診，除為難產生命垂危的婦人先接生完，還把診所內的病患看完，才自打催生針產下女兒，這段行醫傳奇，不僅讓她難忘，更膾炙人口。

    後來李佳音到日本行醫數十年，97歲才榮譽退休，還被日本政府邀請歸化日本籍，但李佳音堅持故鄉在台灣，因為雙親在台灣，且是台灣人，不想歸化日本籍。

    林智堅今天在重陽節前拜訪李佳音，除送上敬老狀與禮金禮品，更與李佳音閒話家常，李佳音僅有些耳背，精神狀況不錯，而她每天仍會到鄰近公園走走，且必備「養生雙寶」養命酒與咖啡奶油糖，讓她身體狀況維持得不錯，更是她的長壽秘訣。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    新竹市國寶級人瑞女醫師李佳音，高齡104歲，懸壺濟世70載，天天喝養命酒及咖啡牛奶糖保養。（記者洪美秀攝）

    新竹市國寶級人瑞女醫師李佳音，高齡104歲，懸壺濟世70載，天天喝養命酒及咖啡牛奶糖保養。（記者洪美秀攝）

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