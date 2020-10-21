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    永安石斑魚節11/7登場 秒殺石斑魚饗宴明上午10點開放預訂

    「2020永安石斑魚節」11月7、8日熱鬧登場，活動首日有以海賊王及海洋風格為主題的COSPLAY踩街嘉年華。（記者蘇福男攝）

    「2020永安石斑魚節」11月7、8日熱鬧登場，活動首日有以海賊王及海洋風格為主題的COSPLAY踩街嘉年華。（記者蘇福男攝）

    2020/10/21 13:19

    〔記者蘇福男／高雄報導〕邁入第21年的「2020永安石斑魚節」，11月7、8日熱鬧登場，年年秒殺的「石斑魚饗宴」，明天（22日）上午10點開放網路和傳真預訂，每桌優惠價5000元。

    高市民政局長閻青智表示，永安是「石斑魚故鄉」，當地石斑魚因使用中油天然氣廠的鑽石水（冷卻水）養殖，因此肉質Q彈、鮮甜獨特，每年為永安帶來20億元產值。

    2020永安石斑魚節11月7、8日熱鬧登場，為讓更多人品嚐到永安石斑魚的美味，除了年年秒殺的石斑魚饗宴外，今年特別邀請知名連鎖便當業者太師傅，嚴選在地新鮮石斑魚，開發極鮮石斑魚便當，每盒超值價只要98元，活動期間每日限量200盒，最夯的「石斑魚特賣會」，也加碼到2000尾，在地魚販每日現撈的新鮮石斑，特惠價每尾只要150元。

    2020永安石斑魚活動首日，有以海賊王及海洋風格為主題的COSPLAY踩街嘉年華，晚宴則邀請到歌手李千那、陳隨意及妮可醬樂團演出；20分鐘一班的景點導覽列車，將帶領民眾暢遊永新灣、鹽田彩繪村、保生藥草園、天文宮、照顯府等特色景點，中正堂「魚的故事館」設有VR體驗遊戲、幼童撈魚（玩具）活動、闖關活動、石斑魚大小事展示。

    區長周益堂表示，為了呈現永安不同風貌，今年特別規劃永華路彩繪燈籠隧道，邀請在地學童繪製花燈，用童趣點綴永華路，預計10月30日點亮，歡迎各地民眾一起結伴來體驗在地漁村文化特色。永安區公所表示，可上石斑魚饗宴網路和傳真07-5564721預訂，更多活動詳情請上活動官網」或「高雄市永安區公所臉書粉絲團」查詢。

    年年秒殺的「石斑魚饗宴」，明天（22日）上午10點開放網路和傳真預訂，每桌優惠價5000元。（記者蘇福男攝）

    年年秒殺的「石斑魚饗宴」，明天（22日）上午10點開放網路和傳真預訂，每桌優惠價5000元。（記者蘇福男攝）

    永安石斑魚使用中油天然氣廠的鑽石水 （冷卻水）養殖，因此肉質Q彈、鮮甜獨特。（記者蘇福男攝）

    永安石斑魚使用中油天然氣廠的鑽石水 （冷卻水）養殖，因此肉質Q彈、鮮甜獨特。（記者蘇福男攝）

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