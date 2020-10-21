台鐵未痛定思痛！ 陳椒華爆料︰3年發生9件斷軌、裂縫事件

時力立委陳椒華指出，台鐵從107年到今年10月，就出現9件斷軌、裂縫事件，且處理手法都令人驚悚。（記者叢昌瑾攝）

2020/10/21 12:57

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台鐵普悠瑪事故今屆滿2週年，時力立委陳椒華指出，台鐵事發後仍未記取教訓，管理制度存在嚴重問題，從107年到今年10月，台鐵就出現9件斷軌、裂縫事件，且處理手法都令人驚悚。

陳椒華表示，台鐵制度存在相當嚴重問題，從運安會的普悠瑪最終調查報告就提出對台鐵的改善建議，表示應著重在軌道路線巡查，提供適量巡軌車等輔助設備。

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陳椒華指出，不過普悠瑪事件後，台鐵接連發生多起斷軌、裂縫事件，107年至今台鐵就出現9件斷軌、裂縫事件，包含107年3月7日南港站鋼軌斷裂、10月20日北湖到富岡站間鋼軌焊接處斷裂，還有今年5月19日台中成功到大肚號誌站間出現44公分斷軌，且台鐵後續處置都令人驚悚。

陳椒華指出，今年5月的台中成功站斷軌事件，台鐵早在3月份就知道內軌斷裂，竟沒有馬上換軌，但直到5月發生重大撞擊才處理，並修訂應變程序。

陳椒華說，台鐵斷軌並非首次，顯示軌道安全非常重要，台鐵1980年使用至今的EM80巡軌車，使用年限只有30年，到現在超出使用年限10年。另，台鐵104年採購新的軌道檢測車，到今年年中仍未通過驗收。

陳椒華表示，台鐵巡軌車既然有這麼多問題應該要買新的巡軌車，但新的軌道檢測車驗收11次都還沒通過，合理嗎？

國家運輸安全調查委員會主委楊宏智表示，他相當認同台鐵要購入好的巡軌車，他舉例，日本鐵道發生福知山線列車事故後，痛定思痛，在巡軌上下了很多功夫，設計出很多高端巡軌車，也很期待台鐵能到日本考察引進，並表示台鐵新購巡軌車的問題應立即處理。

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