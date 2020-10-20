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    首頁　>　生活

    極端氣候山泉也旱澇 集集大山終於接管自來水

    南投集集鎮集集大山的居民長年無自來水可用，過去都接管山泉水，惟近年山泉旱澇不均，導致水源不穩，集集鎮公所爭取到自來水延管，集集鎮長陳紀衡（左三）也出席通水儀式。（記者劉濱銓攝）

    南投集集鎮集集大山的居民長年無自來水可用，過去都接管山泉水，惟近年山泉旱澇不均，導致水源不穩，集集鎮公所爭取到自來水延管，集集鎮長陳紀衡（左三）也出席通水儀式。（記者劉濱銓攝）

    2020/10/20 19:00

    ［記者劉濱銓／南投報導］南投集集鎮位於集集大山下的住戶，過去4、50年都未接管自來水，平時都是透過簡易自來水接管山泉水取用，惟近年極端氣候，使得旱澇不均，豐水期水源常混濁，枯水期則須上山找水，經集集鎮公所爭取，台水公司花費307萬鋪設1.3公里管線，終於讓集集大山的住戶有穩定的自來水可用，今也舉行通水儀式，讓地方民眾相當感動。

    集集鎮公所表示，集集大山因地勢高，住戶散居在山上，過去埋設自來水管線建設經費龎大，加上埋管經過私人土地，常因用地協調不成導致山區無自來水可用，多年來居民都是接管山泉水因應。

    惟近年旱澇不均，夏季豐水期山泉經常混濁，或因大雨造成取水設施崩塌，冬季枯水期則是無水可用，居民被迫上山找水，或必須開車載水，相當不便。

    集集鎮長陳紀衡表示，近年頻頻接獲居民反映接水需求，為讓偏遠地區鎮民能使用到穩定的自來水，便向台水公司爭取，公所也免收居民的路修費，如今接管工程完工，總算解決居民巡查管線，或奔波載水的困擾。

    台水表示，此次延管工程埋設管線長1370公尺，使用新式延性鑄鐵管，耐震、延展性均佳，防漏效果也優於塑膠管，年限至少40年，可望讓民眾使用到穩定自來水。

    南投集集鎮集集大山的居民長年無自來水可用，過去都接管山泉水，惟近年山泉旱澇不均，在台水完成延管工程後，已解決水源不穩問題。（記者劉濱銓攝）

    南投集集鎮集集大山的居民長年無自來水可用，過去都接管山泉水，惟近年山泉旱澇不均，在台水完成延管工程後，已解決水源不穩問題。（記者劉濱銓攝）

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