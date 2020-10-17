百年樹人 台南麻豆區今又增加1所百年小學安業國小

安業國小百年校慶切柚子造型的百歲生日蛋糕慶生。（記者楊金城攝）

2020/10/17 12:10

〔記者楊金城／台南報導〕百年老校，百年樹人，不僅培育人才，更承載許多麻豆人小時候的童年記憶，台南市麻豆區今天（17日）又增加1所百年小學安業國小。文教興盛的曾文區，最近包括麻豆培文、安業、六甲林鳳3所國小都在西元1920年創校，一下增加3所百年小學。

而北門區蚵寮國小10月底也將慶祝百年校慶，台南市教育局統計今年南市增加5所百年小學，全市至今則有78所百年小學。

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麻豆安業國小今天百年校慶十分熱鬧，市長黃偉哲、小、校長陳宏吉等人為百年紀念牆揭幕，更切柚子蛋糕替學校慶生。

黃偉哲說，安業國小「百年樹人」，替國家與社會培育不少英才，在台南、在麻豆是一個無法抹滅的印記，今天歡慶百歲生日，也希望能一直延續下去，再迎接下一個百歲生日，替國家培育更多的人才，繼續為國家社會奉獻。

安業國小校史僅次於麻豆國小，安業國小在1968年學生數曾高達1600多人，但遇到少子化，2011年學生數只剩38人，是教育部列冊的偏遠小學，近幾年因學校積極強化國際語文、藝術等多元課程，學生逐漸回流，今年已增加到150人，脫離廢校危機，迎接百歲生日，相當不容易。

安業國小今天也舉辦校慶運動會，並首次表揚傑出校友，用陶板藝術創作的百年校慶紀念牆，和以100顆柚子造型的百歲生日蛋糕吸睛。包括南市教育局副局長王崑源、立委郭國文及市議員尤榮智、陳秋宏都出席校慶。

百年老校，百年樹人，台南市麻豆區安業國小今天慶祝百年校慶。（記者楊金城攝）

麻豆安業國小百年校慶紀念牆揭幕。（記者楊金城攝）

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